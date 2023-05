Da Caramanna alla Schlein Big della politica per la chiusura

Siamo agli sgoccioli della campagna elettorale e, come sempre, si intensifica la calata dei big della politica nazionale attesi in città per sostenere i tre candidati sindaci (peraltro tutti civici) e le loro coalizioni.

Oggi (ore 18) al villaggio turistico ‘Le Mimose’ (ore 18), a dare manforte al candidato sindaco Massimiliano Ciarpella arriva l’onorewvole Gianluca Caramanna (Fd’I), consigliere del Ministro del turismo, mentre il 9 maggio, sarà la volta del viceministro delle infrastrutture, Galeazzo Bignami (Fd’I) che alle 18, sarà al ‘Gigli’ insieme con la senatrice Elena Leonardi.

Per tirare la volata al candidato sindaco Gian Vittorio Battilà invece, accompagnato dal neo commissario regionale della Lega, Mauro Lucentini, arriva in città il vicepremier e ministro alle infrastrutture, nonché leader della Lega, Matteo Salvini che l’8 maggio (dalle ore 20) sarà presente a una cena elettorale al ristorante ‘La perla sul mare’.

Anche il candidato del centrosinistra Paolo Petrini avrà un big della politica nazionale a supportarlo nella sua corsa alla carica di sindaco: è prevista per il 10 maggio, la presenza di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, in orario e luogo ancora da definire.