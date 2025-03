Da Fermo all’America latina tra arte e solidarietà

"Da Fermo all’America Latina nel nome dell’arte e della solidarietà" è questo il titolo dell’incontro con l’artista fermano Maurizio Governatori che si terrà domani alle 17 nella Casa delle Associazioni in via Del Bastione. Continua il cammino alla scoperta delle ricchezze nascoste del nostro territorio con il percorso informativo sulle relazioni tra Fermo e il mondo, proposto dall’associazione missionaria Aloe, con il patrocinio del Comune e della Provincia. Governatori, è sicuramente uno dei maggiori esponenti nel mondo dell’arte murale odierna, di cui ha dato numerosi esempi sia nel suo paese che nell’America Latina, ma è anche un artista e scultore a tutto tondo molto conosciuto e affermato oltre che in Italia, soprattutto in Nicaragua, Messico ed Argentina. L’incontro si trova a ridosso di una intensa attività che l’artista sta portando avanti, visto che è appena rientrato dal Nicaragua, dove ha passato diverse settimane, incontrando autorità politiche e intellettuali, andando a rivedere alcune grandi opere da lui realizzate nel corso degli anni, grandi murales e sculture nello stile dei più grandi artisti messicani sulla cui tradizione di recupero delle civiltà precolombiane, si è inserito egli stesso. Fra le sue opere più importanti, in questo triste tempo di guerra e di ubriacatura bellica, il gigantesco Monumento della Pace all’università Upoli di Managua, in Nicaragua.