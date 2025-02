Da Fermo all’Argentina. Tipicità scalda i motori

Una delle grandi certezze per il territorio fermano è l’arrivo della primavera che si apre, sempre e comunque, con Tipicità Festival, un viaggio entusiasmante tra sapori, tradizioni e cultura internazionale. Fervono i preparativi per l’edizione 2025 che si terrà al Fermo Forum, dal 7 al 9 marzo, Tipicità Festival è molto più di un semplice evento: da oltre 30 anni rappresenta un ‘escursione nel cuore delle Marche e dell’Italia, raccontando le storie di produttori che hanno saputo mantenere vivo lo spirito delle tradizioni locali. "Questo festival celebra il tipico non come un racconto del passato, ma come una realtà viva e in continua evoluzione, dove la tradizione si fonde con l’innovazione" spiega il patron dell’evento, Angelo Serri. Dall’enogastronomia che celebra i sapori autentici dei territori, alle manifatture di qualità che raccontano l’arte e il saper fare italiano, passando per le destinazioni turistiche che svelano percorsi affascinanti attraverso un’Italia da scoprire e vivere.

Tipicità è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Ma Tipicità è anche una straordinaria vetrina per il nostro territorio e per le Marche tutte, sono tanti e importanti i partner internazionali che arriveranno a Fermo per l’occasione. E proprio quest’anno il festival accoglierà un ospite d’eccezione: la città argentina di Bahía Blanca, che porterà l’anima vibrante di un territorio che custodisce un legame profondo con l’Italia. Un ponte culturale e gastronomico unirà le Marche e l’Argentina, due terre con storie intrecciate, fatte di emigrazione, tradizioni condivise e passioni comuni. La delegazione di Bahía Blanca sarà al centro di un palinsesto ricco di eventi coinvolgenti, offrendo al pubblico un assaggio autentico della sua cultura: dalle degustazioni di specialità tipiche ai racconti affascinanti di una comunità dinamica, fino a momenti di networking con imprenditori e produttori d’eccellenza. Bahía Blanca sarà protagonista assoluta di un’esperienza multisensoriale che conquisterà i visitatori, i quali potranno scoprire il meglio della gastronomia bahiense, immergersi nelle sue tradizioni artigianali e lasciarsi ispirare dallo spirito imprenditoriale di un territorio in costante evoluzione. Un’occasione imperdibile per sperimentare, con tutti i sensi, l’incredibile energia di questa regione argentina e la sua forte connessione con le Marche. Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, in questi giorni ha accolto in città Nicola Bazzani, Console italiano in Argentina nella città gemellata di Bahia Blanca, proprio in preparazione di Tipicità 2025: "Abbiamo incontrato una persona straordinaria che sta preparando un grande presenza da quella città a Fermo per la prossima Tipicità. Ma non solo, in quel distretto lui è console e riferimento di un numero di Italiani superiore all’intera Bologna. Di cui tanti, tantissimi di radici marchigiane che cerca di tenere vive con molte iniziative. E da oggi porterà un pezzo di Fermo con se in Patagonia". Il percorso verso la 33esima edizione di Tipicità Festival entrerà nel vivo l’11 febbraio, quando la manifestazione sarà presentata alla Bit di Milano, presso lo stand della Regione Marche. Nel corso dell’evento, saranno svelate alcune delle sorprese in serbo per la kermesse. Angelica Malvatani