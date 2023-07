DA FERMO ALL’ISLANDA

Un viaggio lungo un mese, per portare i colori della città di Fermo nel cuore di un Paese misterioso e bellissimo, l’Islanda. Si è compiuto il percorso che il fotografo Giovanni Marrozzini ha voluto vivere in compagnia del figlio Leone, 14 anni, in sella a due bici, con le tende e tutto l’occorrente per vivere di niente. Un percorso lungo migliaia di chilometri, vissuti con le temperature rigide del nord. Per Giovanni e Leone i caschi erano griffati dal Comune di Fermo, che li ha sostenuti con tanti sponsor, fino alla foto finale con la bandiera che racconta di Fermo all’estremo nord del mondo. Per l’assessore al turismo, Annalisa Cerretani, è stata una nuova occasione per far girare lontano il nome della città.