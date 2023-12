Da ’Giochiamo insieme’ alle corali: tanti eventi in corso a Grottazzolina

Ogni sera un evento fino a capodanno a Grottazzolina. Grazie all’impegno fra Amministrazione e le numerose associazioni, sono tanti gli appuntamenti da condividere. Oggi alle 16 nella sala John Lennon si terrà ‘Giochiamo Insieme’, con giochi da tavola per grandi e piccini evento realizzato con la collaborazione di Luigi Verducci; seguirà alle 21 nella chiesa dei Santissimo Sacramento il concerto ‘Note in musica’, che vedrà l’esibizione in successione delle corali ‘La Priora’ di Fermo, ‘San Bartolomeo’ di Campofilone, ‘Gino Serafini’ di Altidona e ‘Cesare Celsi’ di Falerone, che proporranno canti natalizi, ma anche brani di musica contemporanea. Domani alle 21 nella sala John Lennon ci sarà la ‘Tombolata Insieme’, a cura della Consulta giovanile che oltre ai premi curerà l’animazione. Mentre per la notte del 31 dicembre con inizio alle 21 nella sala John Lennon, si terrà il tradizionale ‘Cenone di San Silvestro’ organizzato dal Comitato festeggiamenti Beata Vergine del perpetuo soccorso e rivolto alle famiglie e persone più anziane.