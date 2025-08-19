Da ‘Le Canestrelle’ a Dolcenera. Grande festa per il Beato Antonio

Quattro giorni intensi fra tradizioni popolari, religiose e tanta socialitàù: la comunità amandolese è pronta ad immergersi nel clima delle festività per il Beato Antonio. Su tutti spiccano i due eventi clou del programma in programma per domenica 24 agosto: al mattino la rievocazione storica ‘Le Canestrelle’, mentre alle 21,30 ci sarà il concerto che quest’anno porterà in piazza Risorgimento Dolcenera. Procediamo però con ordine, il programma allestito grazie alla collaborazione fra la Pro loco, parrocchia e l’Amministrazione di Amandola, prederà il via domani 20 agosto con una visita alla casa natale del Beato Antonio. Dal 21 al 23 agosto alle 18 un triduo di preparazione con preghiere e santa messa nel santuario del Beato Antonio, dal 22 al 24 agosto in piazza Garibaldi, la Pro loco ha allestito gli stand che ospiteranno la Sagra della Fregnaccia (piatto tipico), molto apprezzata in tutta l’area montana e non solo. Per tutta la durata dei festeggiamenti sarà in funzione un luna park per bambini. Questi sono alcuni elementi di cornice di una manifestazione che catalizza l’attenzione della popolazione di Amandola e crea le condizioni di allegria e condivisione. Si parte domani alle 21,30 in piazza Fratini, dove si terrà la commedia dialettale ‘Li fatti de la vita’ proposta dalla compagnia teatrale Mondero. Giovedì 21 agosto alle 21,30 in piazza Risorgimento serata musicale con ‘A tutta mania’, serata con i più grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000 un appuntamento da non perdere per gli appassionati. Venerdì 22 sempre alle 21,30 in piazza Risorgimento il grande concerto della formazione originale ‘I Camaleonti’ che all’interno del loto tour estivo faranno tappa in Amandola. Sabato 23 alle 20,30 solenne processione con fiaccolata fino al santuario del Beato Antonio, alle 21,30 in piazza Risorgimento concerto dei ‘Jolly Blu Pescara’ cover band ovviamente dedicata agli 883. Si arriva poi alla giornata più attesa quella di domenica 24 agosto quando alle 10 prenderà il via la rievocazione storica ‘Le Canestrelle’ con intere famiglie in abiti rurali del secolo scorso che sfileranno con i prodotti della terra in segno propiziatorio per il raccolto a cui seguirà la solenne funzione in onore del Beato Antonio, alle 14,30 caccia al tesoro ‘Memorial Fabrizio Farina’ e per chiudere alle 21,30 il concerto di Dolcenere con interpreterà i sueo grandi succcessi: Ci vediamo a casa, Amaremare, L’amore è un gioco e tanti altri.

Alessio Carassai