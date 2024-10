Da Lopez a Nancy Brilli: tutti gli eventi a teatro

Il successo della stagione di prosa dello scorso anno è stato un motivo di ulteriore impegno per l’assessorato alla cultura e l’Amat per mettere a punto una programmazione che riuscisse a riscuotere grandi consensi, come e più dello scorso anno. "Ci siamo impegnate molto e crediamo fortemente nelle proposte contenuta nella stagione di quest’anno" dicono l’assessore alla cultura, Elisa Torresi e la consigliera delegata, Gioia Di Ridolfo presentando il cartellone. "Riusciamo a coinvolgere le varie anime del teatro portando nomi conosciutissimi e compagnie del territorio" la chiosa del sindaco Massimiliano Ciarpella nel riconoscere il buon lavoro fatto. Tocca al direttore dell’Amat, Gilberto Santini snocciolare i nomi dei 7 appuntamenti in cartellone (due dei quali rientrano nel progetto di formazione Amat, Scuola di Platea) che, anche quest’anno, alternano il Made in Marche al teatro nazionale "con una novità: l’introduzione della danza classica con ‘La danza delle Api’, evento fuori abbonamento, l’8 febbraio, con Anbeta Toromani (direttamente dalla trasmissione Amici)". Riguardo la stagione che va sotto il titolo ‘Il battito delle stagioni, il respiro del teatro’, apre il 15 novembre, il Made in Marche con ‘Mattei, petrolio e fango’ interpretato e diretto da Giorgio Felicetti. Il 5 dicembre, due grandi nomi del teatro italiano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la loro comicità intelligente e acuta in ‘Dove eravamo rimasti’, accompagnati dalla Jazz Company (biglietto unico 25 euro, ridotto 22 euro). Il 19 dicembre, Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato e altri 9 attori) nel capolavoro pirandelliano ‘Così è (se vi pare)’. Si torna al Made in Marche il 16 gennaio con Proscenio Teatro in ‘Molto rumore per nulla’. Torna la prosa il 25 febbraio con Luca Barbareschi protagonista di ‘November’ messo in scena con Chiara Noschese (anche regista) uno spaccato feroce ed esilarante dell’America. Il 21 marzo, ancora Made in Marche: l’elpidiense Raissa Moretti e Mirko Batoni - Compagnia Teatrale Quartiere1 in ‘Una disdicevole opportunità’. Il 4 aprile chiude Nancy Brilli con ‘L’ebreo’, avvincente testo di Gianni Clementi. Abbonamenti ai sette spettacoli: 110 euro (90 euro ridotti over 60 e under 29). Per i rinnovi dal 15 al 20 ottobre, per i nuovi abbonamenti dal 24 al 31 ottobre, alla biglietteria del Teatro delle Api (tel. 346/6286586). Biglietto unico: 20 euro (ridotto 17 euro); per Made in Marche: 15 euro (12 euro ridotto).

