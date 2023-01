Da lunedì entrano in funzione i nuovi servizi all’ex ospedale

Dopo aver accolto, primo caso in Regione, un centro medico (Elp Medica) in cui sono confluiti i nove medici di famiglia della città, l’ex ospedale assume sempre più i contorni di una Casa di Comunità con l’attivazione, da lunedì, di un altro progetto sperimentale che prevede la gestione, da parte degli stessi medici di base presenti nel presidio, sia del reparto di Cure Intermedie (20 posti letto per pazienti con patologia in fase subacuta difficilmente gestibili al domicilio) sia di un Presidio Avanzato di Assistenza Territoriale, il Paat. Si tratta di un servizio la cui sperimentazione è stata progettata dai medici di famiglia in collaborazione con il Distretto dell’Ast Fermo e che fa della Casa di Comunità di Sant’Elpidio a Mare una delle prime, nelle Marche, capace di garantire tutti i servizi previsti dal Pnrr per questo tipo di presidio sanitario territoriale. "L’obiettivo è realizzare un centro sanitario in grado di rispondere ai fabbisogni sanitari della popolazione locale in ogni fase della malattia, erogando assistenza in ambito ambulatoriale e residenziale" specifica la notaq dell’Ast.

L’ambulatorio del Paat sarà attivo dalle 8 alle 20, con accesso diretto e dedicato alla gestione di traumi minori e necessità cliniche non differibili. L’affidamento della gestione medica del Paat e delle Cure intermedie ai medici di Elp Medica punta ad aumentare la qualità delle cure e a favorirne la continuità, anche grazie alla possibilità di condividere i dati sanitari degli assistiti. Inoltre, la rotazione dei medici nei diversi ambienti assistenziali, con la condivisione di nuovi protocolli e linee guida, sarà uno stimolo alla loro crescita professionale, con beneficio per gli utenti. L’efficacia della sperimentazione sarà monitorata dalla direzione della Ast Fermo e se l’esperienza risulterà positiva potrebbe essere esportata in un prossimo futuro anche altrove.

m.c.