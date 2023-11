Da lunedì i lavori di ammodernamento sulla ’Corta per Torre’

Importante novità per la viabilità cittadina di Torre San Patrizio ma in generale per l’intera arteria stradale provinciale. A partire da lunedì prossimo è stata disposta la chiusura della Strada Provinciale 203 meglio nota come "Corta per Torre". Una strada strategicamente importante perché collega il paese direttamente con la Mezzina e quindi con una delle vie principali di comunicazione stradale dell’intero territorio. Da sempre si parla di mettere mano a questa strada soprattutto alla luce del fatto che tra qualche mese ormai il nuovo ospedale di Campiglione sarà operativo ed ecco che questa strada, al momento piuttosto stretta, diventerà fondamentale per l’intera comunicazione della zona. L’ordinanza è stata emessa dalla Provincia di Fermo lo scorso 31 ottobre con l’intero tratto stradale che resterà dunque impraticabile fino alla fine dei lavori con il traffico che sarà deviato sulle strade limitrofe. I lavori che andranno ad iniziare daranno di fatto il via all’atteso progetto di allargamento e ammodernamento della strada che collega dunque Torre San Patrizio a Fermo.