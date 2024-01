Da lunedì indagine sui sedimenti

L’ufficio circondariale marittimo – guardia costiera di Porto San Giorgio avverte che a partire da lunedì 15 gennaio e fino a mercoledì 21 gennaio 2024 la ditta Ecothechsystem srl di Ancona effettuerà attività di indagine ambientale consistente in vibrocarotaggio sui sedimenti dell’imboccatura del sorgitore di Porto San Giorgio, nello specchio acqueo all’imboccatura portuale. Le indagini esplorative saranno effettuate in 3 punti di prelievo dei sedimenti marini mediante l’impiego di motopuntone denominato Alessandra matricola n.4161 del Registri Navi Ninori della capitaneria del porto di Ancona ed esclusivamente durante lo svolgimento dei lavore le unità in navigazione negli specchi acquei interessati dai lavori dal 15 al 31 gennaio dovranno per quanto possibile evitare l’occupazione e/o il transito nel canale di accesso/uscita dal porto, mantenersi a debita distanza di sicurezza dall’unità navale impegnata nell’attività di prelievo dei sedimenti.nonché prestare la massima attenzione ad eventuali segnalazioni della stessa.