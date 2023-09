Da Lussu a Dondero, qui grandi autori"

Il Festival del Giornalismo culturale, nella versione ‘Off’, oggi fa tappa a Monte Vidon Corrado, dove Lella Mazzoli (direttrice del festival), Daniela Simoni (direttrice del Centro Studi e della Casa Museo Licini) e il critico letterario, filologo, giornalista e docente, Massimo Raffaeli, approfondiscono il tema scelto per la mattinata di lavoro: ‘Leggere il paesaggio con lo sguardo di Osvaldo Licini – Immagini di arte e letteratura’. Proprio lo sguardo sul paesaggio raccontato dal punto di vista letterario in questa regione e il concetto di ‘residenza’ sono i punti cardine dell’intervento di Raffaeli che parte da una felice intuizione avuta negli anni ‘80 dal poeta Franco Scataglini. "Era un periodo in cui nelle Marche non si parlava ancora di globalizzazione ma Scataglini si accorse che gli intellettuali non emigravano più. Allora la domanda è: cosa vuol dire vivere qui? Prima, o si restava qui e si faceva la parodia involontaria di quello accadeva nei grandi centri, oppure i grandi scrittori che se ne andavano, finivano per raccontare le Marche come oggetto lontano, spesso nostalgicamente. Ma non è che si può essere centrali solo a New York, si può esserlo anche qui" spiega Raffaeli, richiamando l’invito a guardare senza maschere alla propria condizione "e in questo, non c’era nulla di localistico. Se si guarda alla propria condizione realmente, non importa se si è ad Ancona, Fermo o New York. D’altra parte, anche oggi, posso scrivere e comunicare da qualunque luogo".

Considerato tra i migliori critici letterari in attività, Raffaeli scrive di letteratura sul Manifesto e Il Venerdì di Repubblica, collabora alle trasmissioni di Radio 3 Rai.

L’incontro odierno si tiene nella Casa Museo Osvaldo Licini (ore 11,30). Inevitabile pensare che nella casa di Joyce Lussu potrebbe bene essere mutuata una esperienza del genere. Raffaeli non ha esitazioni al riguardo: "Ho conosciuto la Lussu. Aveva un carattere per certi versi pessimo, ma era una donna che trasmetteva un senso di libertà. Penso che le Marche non sono solo mobili, lampade, cucine e calzature. La regione si è caratterizzata per grandi autori residenti tra cui la Lussu e Mario Dondero e il patrimonio che ci hanno lasciato va tutelato, non mandato in malora. E’ un dovere delle istituzioni, non basta dirlo a parole. Viviamo in un’epoca smemorata che parla sempre di memoria. Ma la memoria o è un’azione, o è un alibi e onorarla vuol dire agire".

Marisa Colibazzi