Da Malgioglio al basket in onore del patrono

Ricco di tradizione, cultura, sport, spettacolo, cerimonie religiose: non manco di nulla il programma dei festeggiamenti in onore del patrono San Giorgio, frutto di un lavoro di squadra a cui hanno collaborato tutti gli assessori e i consiglieri comunali, come ha rilevato il sindaco Valerio Vesprini precisando che l’obiettivo primario perseguito nell’elaborazione è stato di valorizzare l’anima sangiorgese. Il cartellone è stato presentato ieri in una conferenza stampa che è stata introdotta dall’assessore al commercio e turismo Giampiero Marcattili: "Dopo un positivo avvio domenica scorsa con la fiera di San Giorgio le celebrazioni entreranno nel vivo dopo Pasqua. Il culmine religioso sarà il 23 aprile, giorno della ricorrenza del Santo, con la Messa solenne e la processione pomeridiana. Ampio spazio sarà dedicato alla musica, con tre serate: venerdì 25 un concerto a più mani vedrà protagonisti i talenti musicali locali; sabato 26 lo spettacolo "Forever 90", un evento di quasi tre ore con luci, ballerine e DJ, che avrà come super ospite Cristiano Malgioglio. A seguire, immancabile lo spettacolo pirotecnico sul lungomare centro. Domenica 27 la chiusura dei festeggiamenti, si esibirà il Giardino dei Semplici, storico gruppo musicale degli anni ‘80". l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti ha precisato che l’attenzione alla cultura si manifesterà anche con la presenza del teatro che ospiterà il concerto della banda cittadina, reduce dalle celebrazioni del suo 160esimo anniversario e dalla pubblicazione di un libro sulla sua storia. Secondo l’assessore allo sport, Fabio Senzacqua: "Lo sport avrà un ruolo significativo nel programma per il patrono: Già domenica scorsa si è svolto il campionato regionale a staffette. Dal 19 al 21 aprile si terrà il torneo giovanile I Torneo di Pasqua: ‘Family Sport’". Il 24 aprile ci sarà un triangolare di calcio, dal 24 al 27 aprile il Palasavelli ospiterà il campionato nazionale Libertas di pallacanestro maschile e femminile".

Un elemento curioso sarà la presenza di una delegazione di Miss Italia dal 26 al 29 aprile, con cinque Miss che soggiorneranno a Porto San Giorgio per promuovere la regione. Inoltre, una delegazione della città gemellata di Nimburg farà visita, rafforzando un legame ormai consolidato. Porto San Giorgio donerà la bandiera comunale a Nimburg in occasione del suo 700esimo anniversario. In chiusura il sindaco ha sottolineato come questo ricco programma sia stato realizzato con un’attenzione particolare alle risorse economiche e che si prevede un beneficio delle manifestazioni per le attività commerciali e ricettive della città.

Silvio Sebastiani