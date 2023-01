"Da marzo Emodinamica anche a Fermo"

C’è un cuore rosso e una mano che diffonde cura e bellezza sul muro dei nuovi spazi dedicati alla cardiologia all’ospedale Murri, nel giorno in cui si festeggia un nuovo strumento diagnostico di ultima generazione e una rinnovata organizzazione del settore è l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini a fare l’annuncio più importante: "Da marzo parte anche a Fermo l’attività di emodinamica, entro la metà di questo mese il personale va a fare addestramento col cardiologo dell’Inrca. La prima causa di morte sono gli infarti e noi ci mettiamo un punto fermo". Il commissario dell’azienda sanitaria fermana Roberto Grinta spiega: "Termineremo i lavori per fine febbraio con l’angiografo, intanto due infermieri e gli oss con i tecnici faranno formazione già da qui alla fine del mese all’Inrca con il dottor Gabriele Gabrielli e si occuperanno anche di radiologia interventistica. A marzo partiamo con due o tre accessi a settimana per emodinamica programmata e radiologia interventistica a supporto di attività chirurgica".

È un inizio, una lacuna grande che comincia a colmarsi. È il filo conduttore della mattinata, quello delle carenze fermane che si vanno via via riempiendo, su iniziativa di una Regione che si dimostra vicina al territorio: "Oggi inauguriamo una nuova rivoluzionaria Tac, ha sottolineato ancora Grinta, nelle Marche ce l’abbiamo solo noi ed è di ultima generazione, garantisce minore invasività rispetto alle radiazioni. Sono risultati che si portano a casa con un lavoro enorme degli uffici che va da ingegneria clinica all’ufficio tecnico fino agli acquisti e alla logistica, oltre a tutto il team della diagnostica per immagini. Un lavoro partito da diversi anni, siamo riusciti a portare a casa un grande risultato".

Intanto la cardiologia ha avuto un nuovo impulso con l’arrivo della primaria Maria Vittoria Paci, il commissario Grinta assicura che gli indicatori sono positivi, la mortalità per infarto si è sensibilmente ridotta, gli intervento per peacemaker sono raddoppiati, da 90 a 180: "Inizieremo altri percorsi importanti, aggiunge Grinta, abbiamo investito molto sull’ecg che dal 1 febbraio metterà tutti referti in rete e la capacità diagnostica sarà potenziata per i problemi cardiovascolari. Tutto quello che facciamo su vecchio ospedale sono azioni specifiche e mirate con costi minimi che saranno poi utilizzate per i reparti del nuovo ospedale".

La squadra di Grinta si è definita in questi giorni, sub commissario per l’area amministrativa sarà Simone Aquilanti, per l’aria sanitaria Giuseppe Ciarrocchi. Il primario di radiologia, Gianluca Valeri, spiega che la nuova Tac ha le potenzialità di una Ferrari: "La nuova tac ha 256 strati che compie un giro del tubo in nemmeno un secondo, il cuore in sostanza si studia in un solo battito e con poche radiazioni, con poco mezzo di contrasto, è una metodologia per niente invasiva. Abbiamo una Ferrari e dobbiamo fare attenzione a non andare fuori strada, ha una doppia energia che ci consente di studiare meglio pazienti con protesi metalliche e fare analisi clinica di tessuti. Cambia l’approccio terapeutico, è il futuro".

Angelica Malvatani