Da Max Giusti a Gabriele Lavia, è il teatro della rinascita

di Angelica Malvatani

Il teatro dell’Aquila è a metà strada tra il municipio e il duomo, un po’ come a dire che la bellezza è tra il cielo e la terra. È un luogo sacro, il teatro, è vita oltre le maschere e già si riempie di emozione, nel guardare alla prossima stagione, con nove spettacoli e nomi importanti come Vincenzo Salemme, Max Giusti, Chiara Francini, Vanessa Incontrada e Massimiliano Gallo, oltre a un maestro assoluto, Gabriele Lavia. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei racconta la stagione che verrà proprio sul palcoscenico del teatro, dove ogni angolo parla di storie, di arte, di emozioni. "Il grande teatro si fa con le piccole cose – dice –. Deve essere veramente di tutti, le proposte sono le più variegate, ma un filo conduttore c’è sempre, quella dell’anno scorso era una stagione che dava un impatto forte, anche scuro, quest’anno è luce, i colori sono chiari, c’è molta commedia di tipi diversi". La collaborazione, storica e vincente, è con l’Amat, il direttore Gilberto Santini parla di una stagione che non è un elenco di spettacoli, ma è un lavoro molto attento, che ascolta e respira la città. "L’anno scorso il teatro era in una fase più inquieta, c’era ancora la fatica di uscire dal Covid, questa è la prima vera stagione di piena normalità – spiega –. Il tono è quello della commedia, per raccontare la vita attraverso il sorriso, oltre le maschere. Abbiamo alzato i toni, questo è veramente un grande teatro con un palcoscenico che tutti gli artisti italiani amano. Il teatro dell’Aquila è un luogo di proposte molto esclusive per un territorio vasto". Si comincia il 25 e il 26 ottobre con Vincenzo Salemme, che porta in scena Natale in casa Cupiello, per ridare voce a Eduardo con cui lavorò da giovanissimo attore, grazie a una commedia agrodolce perfetta. Dall’8 al 10 dicembre, di scena Max Giusti con un evento vero nato dal teatro Sistina per riportare in vita Il marchese del Grillo, per le Marche solo a Fermo e a Fabriano con trenta persone in scena. A Natale c’è il musical per tutti, Pippi Calzelunghe, il 20 e il 21, con una versione curata dalla moglie e dalla figlia di Gigi Proietti, in scena anche il nostro Francesco Trasatti, attore di razza oggi anche presidente del Consiglio comunale. L’11 e il 12 gennaio tocca a Chiara Francini, attrice bravissima e interessante umanamente, capace di uno one woman show di qualità. Il 31 gennaio e il primo febbraio va in scena la versione teatrale di Perfetti sconosciuti, film di successo di Paolo Genovese che qui cura le regia. Il 27 e il 28 febbraio è il grande Gabriele Lavia a raccontare una pagina meno nota di Goldoni, Un curioso accidente, mentre il 16 e il 17 marzo arriva Vanessa Incontrada nella commedia Scusa sono in riunione, ti posso richiamare? Gran finale il 17 e 18 aprile con un attore di livello, Massimiliano Gallo, in una commedia firmata da Ivan Cotroneo. Fuori abbonamento il 20 gennaio il balletto, con Romeo e Giulietta di Cajkovskij. La prelazione per gli abbonamenti da confermare inizia il 25 settembre, dal 5 ottobre i nuovi abbonamenti, biglietti in vendita a partire dal 17 ottobre.