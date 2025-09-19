Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Fermo
Da Metropolis a 2001. Si viaggia col cinema
19 set 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
Da Metropolis a 2001. Si viaggia col cinema

L’autunno sangiorgese inizia con ’Visioni del futuro’, rassegna di cinema di fantascienza. Nelle prossime quattro domeniche di ottobre alle ore 17 nel teatro comunale di Porto San Giorgio in programma la manifestazione.

Un viaggio straordinario attraverso i capolavori che hanno scritto la storia del cinema di fantascienza: ecco il programma completo.

Si inizia già domenica 5 ottobre con il capolavoro del cinema tedesco espressionista Metropolis (1927 – Fritz Lang) per essere seguito domenica 12 ottobre da un classico intramontabile di una Hollywood in stato di grazia, 2001 Odissea nello spazio (Stanley Kubrick); Si prosegue domenica 19 ottobre con un altro imperdibile, Blade Runner (Ridley Scott). Infine domenica 26 ottobre si chiude con un film già diventato un classico, Interstellar (Christopher Nolan).

Da un’idea del dottor Marco Rotunno, che introdurrà ogni proiezione con una conferenza per guidare alla scoperta dei temi, delle visioni e delle rivoluzioni estetiche di questi film immortali. Dopo la proiezione, la magia continua con un aperitivo-degustazione nella suggestiva Sala Castellani (di fronte al teatro) compreso nel prezzo del biglietto.

Quattro domeniche, quattro viaggi oltre i confini del tempo e dello spazio. Non perdere l’occasione di vivere il cinema come non l’hai mai visto. Info e prenotazioni: https://share.google/VfPj4FJzsULF9vmnv.

EventiCinema