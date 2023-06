Da Mogliano a Montegiorgio per frate Ugolino

Una mattina fresca e un cielo limpido hanno accolto domenica al convento di Santa Colomba di Mogliano un folto gruppo di persone che, novelli pellegrini, hanno percorso la prima tappa del cammino francescano della Custodia Fermana che da Mogliano, li ha portati a Montegiorgio alla chiesa di San Francesco. Luoghi accomunati dalla figura di frate Ugolino Boniscambi, autore del testo latino dei Fioretti di San Francesco. L’arcivescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio ha celebrato la Santa Messa, benedicendo al termine, il cammino dei viandanti.

Accompagnato dalla polizia municipale di Mogliano verso la chiesa del Santissimo Crocifisso fino al fiume Ete Morto, il corteo di persone si è incamminato verso Gabbiano. Non sono mancati momenti di riflessione. L’arrivo a Montegiorgio è stato salutato dalle campane di San Giovanni, dove il parroco ha accolto gli stanchi ed accaldati pellegrini che poi si sono diretti al colle di Cafagnano (il Pincio), per concludere il cammino di fronte alla chiesa di San Francesco. Al termine, pranzo comunitario presso il refettorio dell’ex convento agostiniano di Sant’Andrea, non senza aver ammirato la meravigliosa pala d’altare di Francescuccio di Cecco.

a. c.