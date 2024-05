Da Montanini a Ranieri. Ecco il cartellone per l’estate di Villa Vitali. Musica, teatro, incontri

Bellezza che si diffonde a piene mani, colori e risate, emozioni e lacrime. è tutto pronto per la versione estiva di un cartellone che promette ancora eventi da tutto esaurito, l’assessore Micol Lanzidei non nasconde la sua soddisfazione: "Oggi diciamo arrivederci al nostro teatro dell’Aquila, 63 le volte in cui il nostro teatro ha spalancato le porte questo inverno, a sedersi su quelle poltroncine 33 mila e 200 persone, numeri che ci lasciano entusiasmo e voglia di fare. L’estate è Villa Vitali – prosegue l’assessore – intercettare il pubblico è sempre difficile perché tanta è l’offerta, ci piace dare eterogeneità, andare incontro alle passioni e alle scelte di tutti. Il nostro è un teatro all’aperto unico, dentro un parco, l’anno prossimo saranno conclusi i lavori e sarà ancora più importante".

Si rinnova per l’estate la collaborazione con Amat, sempre una garanzia, il direttore Gilberto Santini è già al lavoro per la prossima stagione del teatro, con grandi sorprese in arrivo, e dà il via agli eventi della stagione calda: "Quella di Villa Vitali è proprio una rassegna di amici, nasce dalla collaborazione di una serie di soggetti, ognuno apporta un pezzo di un puzzle messo insieme con sapienza, noi apriamo con Simone Cristicchi e Amara, nel loro progetto stupendo che racconta il repertorio di Battiato, un concerto emozionante. In collaborazione con Civitanova danza, portiamo una delle stelle più fulgide scena internazionale danza, Sergio Bernal, un interprete incredibile, classico e contemporaneo insieme". In totale sono 10 gli spettacoli, dal 6 luglio al 17 agosto, per Amat c’è anche Giorgio Montanini, il 31 luglio, l’assessore festeggia quel giorno il suo compleanno e si regala lo spettacolo del ritorno di Montanini: "Concludo la tournee a Fermo ed è una grandissima soddisfazione, in un salotto simile, il mio è uno spettacolo comico e satirico, un monologo inedito, rappresenta un punto di rinascita, il superamento di un momento difficile della mia vita". Il 17 agosto tocca invece a Piermassimo Macchini, con il suo spettacolo che racconta gioie e dolori del bonus 110 per cento, già un grande successo di pubblico. Cresce e si conferma festival di riferimento Shakespeare al parco di Proscenio teatro, alla quarta edizione, Stefano Tosoni parla di una esperienza bellissima: "Siamo molto soddisfatti di tutto quello che nasce, vogliamo avvicinare soprattutto i giovani under 18 per i quali l’accesso è gratuito". Stefano De Bernardin adatta per Villa Vitali ‘Troilo e Cressidra, un dramma dialettico, lo chiama, qualcosa che parli di amore e guerra. Lorenzo Marziali annuncia gli altri spettacoli: "Abbiamo ospite un grande affabulatore, Roberto Mercarini, da poco apparso anche in televisione, e poi il 12 luglio avremo una versione particolare dell’Amleto con due interpreti d’eccezione, Francesco Montanari e Franco Branciaroli". Maurizio Orso per la Leg annuncia l’arrivo di Masini e Panariello, in scena con uno spettacolo nuovo, un gioco di musica e di divertimento, il 17 luglio. Sandro Marcotulli parla del ritorno dell’Orchestra internazionale d’Italia che festeggia i 40 anni, appuntamento il 3 agosto con un concerto molto popolare, a metà strada tra danza e musica: "Riportiamo 50 musicisti da tutta Europa oltre che dall’Italia, vogliamo ricominciare un nuovo percorso di musica". Non ha bisogno di presentazione Massimo Ranieri che si prende la scena l’11 agosto.

Angelica Malvatani