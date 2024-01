Da Montegranaro alla Baviera: duemila chilometri in Ape car

Ci hanno preso gusto i tre arditi di Montegranaro, Alberto Brandimarti (44 anni), Alcide Merizzi (70 anni) e Andrea Calcinari (53 anni) a partecipare all’Elefantentreffen, il motoraduno più estremo, e per questo più avventuroso, per soli mezzi a due o tre ruote, nella foresta bavarese di Loh Thurmansbang, detta ‘conca delle streghe’ (una cava chiusa e profonda), a Solla. Così, anche quest’anno, si sono preparati ad affrontare un viaggio di 2mila km (circa 25 ore di viaggio) a bordo non di una moto, non di un sidecar, ma di una Ape 50 che "ormai sta riscuotendo una simpatia tale da indurre tantissime persone a sostenerci" commenta Brandimarti che, insieme ai compagni di brigata, ha già l’adrenalina a mille in vista della nuova sfida. "L’anno scorso, eravamo partiti con l’idea di non rendere troppo social la nostra spedizione e invece la pagina ‘Elefantentreffen in Ape 50’ ha fatto registrare oltre 40mila contatti. Questo ci ha dato la cifra della curiosità che abbiamo suscitato. E la gente ci ha dato una grandissima carica, un affetto infinito, sostenendoci, economicamente e con prodotti, anche gastronomici, sapendo che lassù promuoviamo il nostro territorio. Tedeschi, austriaci, francesi, cechi, polacchi sanno che da noi si mangia bene e ci aspettano". Con gli impavidi che si alterneranno alla guida della coloratissima ape, andrà Michele Bartolacci (38 anni) ma in moto, oltre all’auto al seguito. Cambierà il percorso: "All’andata faremo il Brennero, ma dovremo inventarci un’altra strada perché in Valsugana c’è una interruzione causa frana. Al ritorno, faremo il Tarvisio". La partenza è fissata al 30 gennaio a mezzanotte, dal campo sportivo. "Mercoledì, faremo circa 20 ore di guida, di cui la metà di notte per cui l’Ape è stata rinforzata con luci aggiuntive. Per scaramanzia, diciamo che non è scontato che riusciamo ad arrivare. La maggior parte dei problemi con l’Ape (non è fatta per percorrere simili distanze) siamo in grado di affrontarli in autonomia, ma se sorgono problemi più seri, rischiamo di non arrivare in tempo". I tre tengono d’occhio le previsioni meteo: "L’anno scorso il raduno è stato all’insegna del gelo e della neve, quest’anno troveremo fango, tanto fango". Considerando che si tiene in una conca, senza asfaltatura e senza alcun comfort, i tre si preparano a stare in mezzo al fango con tende, focolai e cucine da campo. Ma questo è il bello dell’Elefantentreffen.

Marisa Colibazzi