Da ’Neve’ a ‘Castelrotto’, i film nostrani protagonisti al Manzoni

La grande attenzione del cineteatro Manzoni di Montegiorgio al territorio marchigiano, si mostra anche in gesti semplici che hanno riscosso il grande apprezzamento da parte della popolazione. Negli ultimi giorni lo staff, tutti volontari montegiorgesi accomunati dalla passione per il cinema e il teatro, che gestisce la piccola sala che conta circa 100 posti nel centro storico di Montegiorgio, ha ospitato nella programmazione due pellicole tutte marchigiane: ‘Neve’ con il regista e attore Simone Riccioni, che lo scorso 8 marzo ha presenziato alla prima proiezione spiegando qualche retroscena del film girato nel Fermano-Maceratese trattando un tema molto delicato come quello del bullismo fra i giovani. La scena si è ripetuta ieri sera al cineteatro Manzoni, infatti, si è tenuta la prima proiezione del film ‘Castelrotto’ un giallo noir realizzato dal regista tolentinate Damiano Giacomelli, con protagonista l’attore romano Giorgio Colangeli che prima delle riprese ha studiato con l’attrice montegiorgese Rebecca Liberati il dialetto Fermano e la stessa Rebacca che nel film recita un piccolo cameo. Il film è stato quasi completamente girato a Torchiaro, frazione di Ponzano di Fermo. I tre protagonisti della pellicola hanno incontrato il pubblico prima della proiezione, raccontando anche i retroscena la bellezza e le difficoltà di aver realizzato questo film che, sta raccogliendo i favori del pubblico e della critica nazionale. Il pubblico della media Valtenna sta mostrando grande sensibilità e curiosità verso questi film girato fra le nostre colline.