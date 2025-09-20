Da Nicola Piovani a Sergio Leone. Stasera la musica del grande cinema

Santa Vittoria in Matenano si prepara a vivere un momento speciale: Stasera alle 21.30 (evento gratuito), il Teatro del Leone riaprirà le sue porte dopo i lavori di restauro per ospitare ‘Festival Storie’, manifestazione giunta alla sua V edizione. Organizzato da ‘Progetto Musical’ con la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Ospiti il ‘Quartetto Mercadante’ che proporranno il concerto ‘Le colonne sonore del cinema’, un viaggio musicale tra capolavori che hanno segnato la storia del grande schermo e che porteranno nel cuore dei monti Sibillini l’emozione universale della musica per film. Lo spettacolo propone alcune delle più amate colonne sonore della filmografia italiana: ‘La vita è bella’, ‘Il buono, il brutto e il cattivo’, ‘Il Padrino’, ‘ Giù la testa’ e molti altri. Sul palco si esibiranno: Leo Binetti (pianoforte), Giampaolo Caldarola (sassofono baritono), Rocco Debernardis (clarinetto) e Francesco Sette (percussioni). A raccontarci lo spirito di questo evento il sindaco di Santa Vittoria in Matenano, Fabrizio Vergari. "Sono melodie indimenticabili – racconta Vergari – che tutti amano. A Santa Vittoria in Matenano poi abbiamo una tradizione musicale importante: la nostra banda cittadina ha più di 120 anni di storia, esiste una bella scuola di musica e ogni bambino cresce imparando a suonare uno strumento". Il sindaco si dice amante degli eventi musicali. "Tengo molto anche al secondo appuntamento del Festival Storie che ospiteremo il 22 dicembre, con la grande lirica. Lo scorso anno abbiamo portato le arie dell’opera per la prima volta nel nostro teatro e vederlo gremito è stato emozionante. Il Teatro del Leone riapre proprio con il Festival Storie. Oggi riapriremo il teatro per il primo dei due eventi del Festival Storie, il mio auspicio è che rimanga vivo tutto l’anno. La cultura è il cuore pulsante di ogni comunità: mantenere attivo il teatro, piccolo o grande che sia, significa dare identità e vitalità al paese. Ricordo la prima edizione del Festival, nel 2019, quando il nostro teatro ospitò in anteprima nazionale ‘La Tempesta’ di Shakespeare, messa in scena dalla Compagnia della Marca. Non posso dimenticare il ‘Lear’ con Saverio Marconi e Manu Latini. Tanto orgoglio del vedere il nostro teatro gremito dal lunedì alla domenica in sette repliche consecutive con il maestro Saverio Marconi sul palco".

Alessio Carassai