Da oggi in vigore il doppio senso sulla ciclabile

E’ in vigore da oggi, in viale della Vittoria (tratto compreso tra via Veneto e via Castelfidardo attualmente a senso unico sud-nord) la nuova corsia ciclabile che consente la circolazione delle bici anche in senso contrario. La novità tiene conto delle disposizioni del Legislatore emanate nel 2020: Con limite di 30 chilometri orari e la strada a senso unico è possibile istituire il doppio senso per le bici prevedendo l’apposita corsia, individuata da segnaletica orizzontale bianca discontinua – spiega l’assessore alla Viabilità Lauro Salvatelli - . Si badi bene che l’opera non è una pista ciclabile: è destinata alle bici che provengono da nord. Non deve quindi essere utilizzata dalle due ruote provenienti da sud, le quali devono circolare a destra seguendo il flusso degli altri veicoli.