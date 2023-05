Da oggi seggi aperti per 20mila elpidiensi

Da venerdì a mezzanotte è scoccato il silenzio elettorale e, oggi, finalmente la parola, o meglio la matita, per decidere chi sarà il nuovo sindaco della città e chi farà parte del nuovo consiglio comunale passa nelle mani degli elettori elpidiensi. Da stamattina alle ore 7 saranno aperti i 19 seggi distribuiti nei vari quartieri della città. A Porto Sant’Elpidio i cittadini aventi diritto al voto sono 20.076 (+122 rispetto a 5 anni fa), di cui 10.328 donne e 9748 uomini. Gli elettori riceveranno una scheda in cui compariranno sulla facciata di sinistra, la coalizione del candidato sindaco Massimiliano Ciarpella e le sette liste collegate; sulla facciata di destra la coalizione di Gian Vittorio Battilà e le sette liste collegate e, sotto, quella di Paolo Petrini con le sue quattro liste. La sezione con il maggior numero di elettori è la numero 8, nella scuola media ‘Galilei’ con 1170 elettori, mentre la più piccola è la numero 1, all’ex scuola elementare di Fonte di Mare. Le operazioni di voto si concluderanno stasera alle 23, per poi riprendere domani mattina alle ore 7 fino alle ore 15 quando si chiuderanno definitivamente le urne e avrà inizio lo spoglio. Per il ritiro delle tessere elettorali o per i duplicati, i cittadini possono rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune che sarà aperto negli stessi orari dei seggi.