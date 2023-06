"Da Prezioso alla Rettore, ce n’è per tutti"

Tutto pronto per la 69ª edizione di "Faleriense in festa", evento organizzato dall’associazione Quartiere Faleriense e dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù, col patrocinio del comune e della Regione. Sarà una lunga settimana di iniziative, dal 5 al 10 luglio con concerti, mercatini, spettacoli, stand gastronomici ma anche momenti tradizionali come la processione, la santa messa ed il ricordo ai caduti, con il lancio della corona in mare. Ce ne sarà per tutti i gusti, grazie alla varietà di proposte presenti in cartellone: "Vogliamo accontentare ogni fascia d’età e far fare bella figura al nostro quartiere ed alla città, migliorando ogni aspetto e rinnovandoci, sempre con un occhio alla tradizione - spiega il presidente dell’associazione quartiere Faleriense Giuseppe Polimeno - ringrazio i commercianti, il mio staff, Don Tarcisio e l’amministrazione, oltre al consiglio regionale. La loro presenza ed il loro sostegno sono fondamentali". Nuovo logo, nuova grafica e rinnovamento anche all’interno del direttivo, infatti, per questa edizione della festa che vedrà protagonisti artisti come Giorgio Prezioso, sabato 8 luglio in piazza F.lli Cervi; Donatella Rettore, domenica 9 sempre in piazza, e la vincitrice di The Voice Kids Melissa Agliottone in apertura di concerto. Non mancheranno le cover band come i Radio Phonix e i Varie Età, così come il liscio con Andrea Bonifazi. Giovedì 6, invece, spettacolo per bambini presso la piattaforma sul lungomare, a cura della Bim Bum Bam cartoon band, occasione in cui verrà organizzata una raccolta fondi per l’associazione Progetto Gaia. Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha sottolineato l’importanza di avere un calendario così variegato e completo, aggiungendo. "Quando le associazioni si impegnano con passione e dedizione non possiamo non supportarle, la festa della Faleriense è cresciuta di pari passo con la città, è sentita non solo dagli abitanti del quartiere ma anche dal resto dei cittadini, ed è giusto fare un plauso a chi la organizza. Alternare momenti ludici e ricreativi ad altri più solenni e tradizionali non è semplice, ma riuscendoci si tiene unito il quartiere sotto tutti gli ambiti". Il vicesindaco Andrea Balestrieri ha confermato il sostegno dell’amministrazione ad eventi di questo tipo, rimarcandone l’importanza, così come il consigliere regionale Andrea Putzu, che ha anche proposto un riconoscimento ufficiale all’evento come festa più antica del Fermano. Chiudono gli assessori Elisa Torresi ed Enzo Farina, entusiasti dell’apporto turistico dato ogni anno dalla manifestazione.

Nadir Tomassetti