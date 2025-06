Da Renga a Irene Grandi: ecco il Pse Music Festival

Musica a gogo, in città. Agli appuntamenti del 28 giugno, con la Jolly Tribute Band degli 883 e il dj Molella Maurizio; del 29 giugno, con Cristina D’Avena in concerto; del 2 agosto, con il concerto di Gaia per la Notte +Rosa, adesso si aggiunge anche il neonato Pse Music Festival, una delle novità dell’estate 2025 voluta dall’amministrazione comunale supportata da Regione, Confartigianato e agenzia Event. Un programma che prevede 5 appuntamenti tra agosto e settembre e Radio Subasio come media partner.

Si parte il 9 agosto, in pineta, con Radio Subasio band contest, concorso per band emergenti locali, cui seguirà il dj set con Davide Berton e Ignazio Failla, due degli speaker più amati di Subasio. Per il 14 agosto, una serata di lusso per salutare il Ferragosto, con il concerto di Irene Grandi, una delle artiste più amate del panorama della musica italiana. Il 16 agosto, sarà la volta di Ulla, in Piazza Garibaldi, una serata musicale spettacolare con colorate e originalissime coreografie. Il 5 settembre, alla pineta, sarà la volta di Tricarico, per una serata dedicata all’ottima musica cantautoriale. Il 13 settembre, ultimo appuntamento con la straordinaria voce di Francesco Renga.

La particolarità del festival sta nel fatto che "tutte e cinque le serate, oltre ad essere speciali, sono gratuite. E avremo un’emittente di grande successo e di grandi ascolti che veicolerà gli eventi di un festival destinato ad arricchire la nostra estate" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella che, vede in questa novità "la naturale evoluzione di un percorso avviato nell’estate 2023 per far distinguere la nostra città con eventi originali ed attrattivi, che rappresentano uno stimolo alla vivacità della città, alla buona salute del commercio e al settore turistico". Immancabile il ringraziamento al consigliere regionale Andrea Putzu "per il sostegno e la costante vicinanza".

"Investiamo sulle sinergie del divertimento – commenta Manuela Cermignani di Event, agenzia di Sandro Simonetti – Il pubblico ha voglia di iniziative aggreganti e festose". "Una bella rassegna, spalmata nel tempo e distribuita su più location – aggiungono, per Confartigianato, il segretario generale Giorgio Menichelli e la referente della locale filiale, Milena Sebastiani – e affianchiamo con soddisfazione il Comune. Ma si rinnoverà anche l’evento dedicato al Falerio e ad agosto una esclusiva sfilata". "L’estensione di Radio Subasio, quinta a livello nazionale, ci dà un respiro nazionale – continua l’assessore al turismo Elisa Torresi – Bello che gli appuntamenti siano dislocati in tutta la città". Conclude Putzu: "Porto Sant’Elpidio è sempre più città della musica con i tanti appuntamenti di successo e nomi di livello che arrivano".