Da Ricci a Di Battista e Wressing. Piazzale Azzolino casa del jazz

Il jazz abita a Piazzale Azzolino da 21 anni, con un festival di altissimo livello che resta a ingresso gratuito. Nato da un’idea di Stefano De Minicis, Jazz e non solo jazz celebra oggi la 21esima edizione con l’associazione Gabriele D’Annunzio, con l’aiuto dei commercianti del piazzale, col supporto dell’amministrazione comunale, come sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro: "Seguo da primo cittadino il festival ormai da 11 anni, oggi devo esprimere la riconoscenza per la passione e l’impegno nel dare alla città qualità e movimento insieme a noi". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei spiega che si tratta di una rassegna che non solo produce cultura che genera anche comunità e voglia di stare insieme: "Quando un evento si fa col giusto metodo poi dà i suoi risultati nel temp. Jazz e non solo jazz è molto attrattivo per le grandi stelle, senza mai perdere il suo clima intimo e raccolto, riuscendo anche a proporre una data invernale legata al gospel. Del resto è un genere che parla a tutti, fatto di improvvisazione e di ascolto, è libertà". Il presidente dell’associazione D’Annunzio Fabio Vitolo spiega che ci sono richieste per partecipare ai concerti anche dall’Abruzzo e dall’Emilia Romagna, Fermo ha saputo farsi punto di riferimento sicuro per gli amanti della buona musica. Ad introdurre i concerti sul palco Stefano Castori che parla di un lavoro di gruppo che si fa tutti insieme, scommettendo sempre sulla città. Il direttore della rassegna, Andrea Alfieri, racconta i quattro appuntamenti: "E’ grazie all’amministrazione comunale se riusciamo comunque a tenere i concerti a ingresso gratuito, nonostante i costi e l’impegno. È per noi fondamentale aprirci alla città in questo modo. Apriamo la rassegna il 12 luglio con un nome particolarissimo, quello di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano, che propone i grandi brani jazz rivisitati in chiave partenopea. Il secondo evento è previsto per il 19 luglio con una chicca assoluta, abbiamo uno dei migliori sassofonisti al mondo, Stefano Di Battista, con la moglie Nicky Nicolai, voce notevolissima, che proporranno il repertorio di Mina in chiave jazz. Di sicuro sarà un evento da non perdere, con nomi di assoluto richiamo". Il 26 luglio di scena Mario Rosini, voce straordinaria, e Andrea Sabatino alla tromba, per chiudere la rassegna in chiave soul con Raphael Wressing and Soul gift, insieme con Gisele Jackson: "Si tratta di un musicista come Wressing che propone il suono percussivo e grintoso dell’Hammond, a are vita ad una musica dinamica e ad alta tensione. Gisele Jackson ha cominciato come corista di Ray Charles, Donna Summer, James Brown, oggi offre al pubblico un modo fresco e brillante di vivere i classici del jazz. Sarà una vera sorpresa", conclude Alfieri. I concerti hanno tutti inizio alle 21,45, ingresso gratuito, per informazioni 338 4470336. Angelica Malvatani