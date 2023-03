Da Schlein a Bomprezzi: le nostre signore

In questa giornata ricordiamo come la libertà delle donne possa cambiare il mondo. Per questo in tanti luoghi è sotto attacco. “Donna, vita, libertà” è il grido delle donne che guidano la rivolta civile e politica del popolo iraniano; sono le parole che oggi nel mondo risuonano contro ogni discriminazione e sfruttamento. Dal nazionale al regionale segnali importanti, il Pd ha infatti due donne segretarie: Elly Schlein e Chantal Bomprezzi. Dal canto suo la Federazione fermana ha sicuramente saputo interpretare il significato dell’8 marzo, non solo nel ricordo della festa, ma ogni giorno, favorendo una politica che potesse sostenere questi ideali. Ad oggi non mancano certamente donne impegnate politicamente nel partito.