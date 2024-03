Da Serafini a don Andrea. Incontri da non perdere

Un incontro con il fondatore del Montelago Celtic Festival, Maurizio Serafini, e un altro con il vescovo di Fano, Andrea Andreozzi, amato parroco di Porto Sant’Elpidio: sono i due appuntamenti di domani in città. Il primo nel pomeriggio, alle ore 18,30, nella sala Gigli; il secondo alle 21, al Teatro delle Api. Entrambi a ingresso libero. Per la rassegna ‘Porto Sant’Elpidio incontra … libri e autori’ promossa dall’assessorato alla cultura col supporto del consigliere Francesco Pacini, l’ospite di turno è Maurizio Serafini che presenta il suo libro ‘Concerto per cornamuse e giramondo. In viaggio con musicisti ribelli’ in cui ripercorre tutte le tappe che lo hanno avvicinato alla musica folk e celtica, il suo viaggiare inseguendo in ogni dove questa musica e suonandola fino a quando decide di portarla nelle sue Marche, creando il Montelago Celtic Festival. L’incontro con Monsignor Andrea Andreozzi, molto atteso dalla comunità locale che ha sempre avuto un affetto particolare per lui, rientra invece in una serie di appuntamenti promossi dall’Unità Parrocchiale San Crispino, col patrocinio del Comune. Tema della serata: ‘Capisci ciò che stai leggendo? Al passo con le Scritture e con i tempi che corrono".