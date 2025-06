"Da sistemare il caso utenze"

Il Centro Sociale Angeli conta 220 soci ed è presieduto da Franco Giuseppe Raparo. Con l’arrivo della nuova amministrazione, "speriamo che si sistemi la questione delle utenze. Ci hanno fatto il contratto di locazione del solo piano terra dei locali attigui al Santuario degli Angeli, per il quale pagheremo un canone minimo, d’altra parte la sede la utilizziamo poco perché è piccola". In compenso c’è un bel giardino esterno ma "quando organizziamo eventi stiamo sempre con la preoccupazione che possa piovere e non sapremmo dove spostarci. Inoltre, i nostri associati devono sempre pagare quasi per intero ogni iniziativa. Potendo avere locali più ampi, si potrebbe fare altro, evitando di pesare sui tesserati". Proposte per una nuova sede avanzate in campagna elettorale "non so quanto realizzabili e di sicuro non sarà a breve".