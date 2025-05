Da Steve McCurry al Rinascimento: mostre prorogate

Grandi apprezzamenti e un’affluenza in continua crescita siglano le proroghe per le due mostre d’eccezione allestite a Fermo. Oltre 27mila visitatori hanno invaso da dicembre 2024 al ponte del 1-4 maggio 2025 le sale di Palazzo dei Priori per ammirare da vicino le suggestive fotografie di Steve McCurry e le opere del Rinascimento fermano ed i musei di Fermo. Nello specifico la mostra "Steve McCurry – Children" sarà visitabile fino al 6 luglio, mentre "Rinascimento a Fermo" prorogherà fino al 27 luglio 2025.

"Fermo è sempre di più città attrattiva che non ha mai registrato in così pochi mesi numeri così alti, che confermano un apprezzamento verso un lavoro certosino portato avanti dall’assessore Micol Lanzidei che ringrazio, insieme agli uffici comunali ed a Maggioli Cultura", sottolinea il sindaco. "Il successo straordinario di pubblico e l’apprezzamento da parte dei visitatori ci spingono ad estendere ancora questa esperienza culturale di grande valore – ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei –. Squadra che può contare su una preziosa partecipazione civica, attiva, propositiva e sempre presente, così che le mostre, il sistema museale, gli eventi in collaborazione con le associazioni (in questo ultimo ponte abbiamo avuto Fermo in Acquarello e i 100 giorni al Palio della Cavalcata dell’Assunta mentre in quello precedente Fermoattivo) fanno della cultura una linea concreta di crescita, partecipazione e promozione".

I visitatori, provenienti sia dal territorio che da fuori regione, sia singoli che famiglie, hanno scelto Fermo come tappa di turismo culturale, grazie a questa offerta espositiva così emozionante e variegata. Le due mostre si aprono anche al territorio: presentando il biglietto di mostra, infatti, è possibile accedere gratuitamente al circuito museale cittadino di Sant’Elpidio a Mare nelle giornate di apertura. L’offerta è riconosciuta in considerazione del prestito concesso per la mostra "Rinascimento a Fermo" dal Comune di Sant’Elpidio a Mare. La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi con Walter Scotucci, si presenta ancora più ricca, grazie all’arrivo nella scorsa settimana di altre cinque opere, in prestito da collezioni dell’Arcidiocesi di Fermo e del territorio fermano di Vittore Crivelli e Vincenzo Pagani, tra gli altri.