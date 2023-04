Da Traini a Scotucci "Noi per Ciarpella"

La lista Progetto Civico Pse per Massimiliano Ciarpella sindaco, presentata ieri, nasce con "l’ambizione di essere punto di riferimento per la politica cittadina per le amministrative e per i prossimi anni", esordisce il capolista Marco Traini, ex assessore del Franchellucci 2. Accanto a lui, altrettanto determinati e motivati, Daniele Scotucci, ex vicesindaco e assessore del Franchellucci 1 e Monica Salvatore, consigliere di maggioranza uscente (gruppo autonomo). Con loro, anche Loretta Carpiceci, medico di base che, con gli altri 22 medici attivi in città "e, grazie al contributo di Farmacie Comunali di cui era presidente Marco Traini, siamo riusciti a fare 27.500 vaccinazioni anti Covid". Si parla di vocazione manifatturiera, formazione nel calzaturiero, di un hub multispecialistico, di politiche sociali turismo e di sanità, "del depauperamento di figure specialistiche che nella seconda città della provincia non ci sono e non devono mancare. Su questo fronte è tutto da rifare". "Vogliamo fare da cassa di risonanza per esigenze, bisogni e richieste dei cittadini verso l’amministrazione - dice Traini -. Abbiamo ascoltato Ciarpella, fatto riunioni per capire la visione di città di Ciarpella, trovando tanti punti in comune. In più, ci sono la sua qualità, serietà, professionalità, l’ascolto, la capacità di tenere insieme una squadra eterogenea".

"Candidarsi a sindaco è una grande responsabilità – afferma Ciarpella – verso chi ti dà fiducia, ma sapevo di avere al mio fianco persone valide di cui a sono orgoglioso". La lista: Marco Traini, Adamantonio Campanelli, Daniele Scotucci, Monica Salvatore, Giorgia Angelini, Francesca Ruggeri, Elvira Vesprini, Riccardo Belletti, Loretta Carpiceci, Barbara Belvederesi, Agostino Nobile, Andrea Quintabà, Paolo Tombolini, Marianna Paniccià, Edoardo Marinozzi, Giulia Cardinali.