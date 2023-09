Da tutta Italia a Montegiorgio per il ’Trofeo Claai’ di ippica: Grande festa del territorio

Una passione vera per l’ippica trasporta simbolicamente e non solo all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio da tutta Italia. L’occasione è stata la 7° edizione del ‘Trofeo Claai delle Stelle & delle Pari Opportunità’, che si è corso domenica nell’impianto montegiorgese, creando le condizioni di regalare tanto spettacolo al pubblico grazie alle associazioni coinvolte: pari opportunità, circuito delle stelle, i driver Gentlemen di Marche e Abruzzo, ma soprattutto al centro del progetto il cavallo, nella sua accezione più nobile. In tutto sono state disputate sette corse fra cui appunto la finalissima fra i campioni delle varie categorie. La vittoria assoluta del Trofeo Claai è andata all’imprenditore piacentino Gianluca Cortellazzi, al secondo posto il siciliano Angelo Crisafulli, terzo gradino del podio per il fermano Maurizio Piergallini detentore del Trofeo 2022. Per la categoria pari opportunità la vittoria è andata a Nadia Marsiglia di Ostuni, alla cerimonia di premiazione hanno presenziato anche Aurora Vita, Miss Claai 2019 e Adriana Ula giornalista e modella.

"È stata una grande festa per l’ippica e il territorio – racconta Maurizio Piergallini, presidente Claai Fermo e organizzatore dell’evento –. L’obiettivo era quello di promuovere il mondo dei cavalli e dell’ippica e il risultato è stato ottenuto. Nelle sette corse in programma professionisti, gentlemen e amazzoni hanno corso tutti senza frusta, è la prima volta in assoluto che capita in Italia e già questo è un primato per il mondo dell’ippica. Ci fa piacere che i partecipanti siano giunti a Montegiorgio praticamente da ogni parte d’Italia, inoltre per la prima volta abbiamo ottenuto il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Fermo e Comune. I sorteggi non mi hanno favorito, ho dovuto cedere lo scettro, ma ci riproverò il prossimo anno". Alessio Carassai