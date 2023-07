Da tutta Italia a ’Pro loco in festa’

Un grandioso spettacolo di fuochi artificiali sul mare ha chiuso in bellezza nella mezzanotte di domenica la 21esima edizione di ’Pro loco in festa’. Una tre giorni iniziata venerdì con i peggiori auspici a causa di un acquazzone che ha preceduto nel pomeriggio il taglio del nastro resosi comunque possibile verso le ore 19 con il riaffacciarsi del sole. Ed è iniziato l’assalto agli stand delle Pro Loco schierati sul lungomare a formare un enorme ristorante all’aperto con un menu di 29 proposte diverse, tante cioè quante erano le associazioni partecipanti, di cui 10 fuori regione e due straniere di Varpalota in Ungheria. Ognuna proponente tipicità del Comune di provenienza. Sabato e domenica il tempo ha fatto il galantuomo e data la grande folla intervenuta si faceva fatica a camminare sul lungomare. Lunghe file alle casse degli stand.

"Tutte le Pro Loco hanno lavorato alla grande e nel massimo rispetto di pulizia, ambiente e sicurezza" osservano con soddisfazione gli organizzatori dell’Unpli, unione nazionale pro loco. La parte del leone per numero di avventori l’hanno fatta Campofilone con i maccheroncini, Casalguidi con la bistecca alla fiorentina, Ribera con arancini, granite e cannoli siciliani, Pedaso con le cozze alla marinara, Teramo con gli arrosticini, Amatrice con gli spaghetti all’amatriciana. Alle 17,30 di domenica tradizionale sfilata di autorità, rievocazioni storiche e gruppi folkloristici. A piazza Bambinopoli trattenimenti musicali e di danza. Ore 24 chiusura. Il presidente regionale dell’Unpli, Marco Silla, il presidente provinciale, Quinto Sagripanti, e locale, Giorgia Squarcia, soddisfatti del successo non hanno fatto mistero circa l’obiettivo, già il prossimo anno, di far assurgere ’Pro Loco in Festa’ sangiorgese a livello nazionale, assicurandosi la partecipazione di almeno una rappresentanza per ogni Regione.

Un titolo, nazionale, che praticamente già gli riconosce il presidente nazionale dell’Unpli, Antonino La Spina, che intervenendo alla festa ha detto: "È sempre un piacere essere qui a Porto San Giorgio e portare il saluto delle 6.300 Pro Loco che operano in tutta Italia e qui si incontrano in questa splendida manifestazione che è l’essenza un po’ di quello che riusciamo a fare in ogni parte d’Italia: promuovere il territorio, promuovere le eccellenze della nostra gastronomia, dei prodotti tipici, delle tradizioni".

Silvio Sebastiani