Da tutta Italia per il padel

C’è grandissima attesa e trepidazione in casa Nitro Centre a Piane di Rapagnano per una giornata assolutamente da ricordare. L’ormai noto centro sportivo di Rapagnano vedrà infatti oggi scendere in campo alcuni tra i migliori giocatori d’Italia di padel che si contenderanno la vittoria del primo torneo Open Oxygena Regenerans. Un torneo che ha visto al via centinaia di partecipanti in modalità open con la competizione che ha preso il via lo scorso lunedì con i giocatori di quarta fascia ma che ha saputo crescere costantemente facendosi sempre più emozionante nelle ultime giornate. A mettersi in grande evidenza con il trascorrere dei giorni nomi importantissimi del padel nazionale come Cattaneo – Restivo per il maschile e Cavicchi –. Aimone per il femminile, teste di serie del torneo. Questi protagonisti hanno saputo offrire uno spettacolo di altissimo livello ai moltissimi appassionati e non solo, che hanno seguito entusiasti i vari match che si sono seguiti in un centro sportivo decisamente accogliente e all’avanguardia. Attesa anche oggi un’ottima cornice di pubblico con le gare in programma alle 15 con la finale femminile e alle 17 con quella maschile, il tutto con in palio un premio decisamente ragguardevole con 5mila euro pronti per i vincitori.

Roberto Cruciani