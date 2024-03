Da un micro atelier in casa ad abiti genderless fatti con i ritagli

Tutto è partito da un paio di pantaloni che Marco Maria Lucidi (27 anni, laureato in disegno industriale, oggi anche consigliere comunale) si è fatto cucire dalla mamma Gina. Condividendo la cameretta, armadio compreso, con la sorella Maria Luna (25 anni, laureata in fashion design) è capitato che anche lei ha indossato quei pantaloni e, in entrambi i casi, gli amici hanno ricevuto molti apprezzamenti. Il progetto Conditio è nato così, casualmente, da due fratelli e la mamma (il braccio operativo) che hanno allestito in casa un micro atelier e, di recente, hanno aperto l’Hub Conditio in pieno centro storico, a Sant’Elpidio a Mare. "Curiamo ogni fase del prodotto, dal disegno al cartamodello, alla creazione confezionamento. Il bello di Conditio è che abbiamo fatto di necessità virtù, utilizzando tessuti destinati al macero" spiega Marco Maria. "All’inizio andavamo a cercarli al mercato poi, man mano che il giro si è allargato, abbiamo cominciato a collaborare con imprese che ci danno i ritagli di tessuti ormai inutilizzabili per loro e noi li trasformiamo in capi genderless, taglia unica, made in Italy al 100%". I Lucidi hanno scelto di chiamare il loro progetto imprenditoriale ‘Conditio’ "dal latino, significa creazione, conservazione, che è quello che facciamo partendo da uno scampolo". Finora, si sono fatti conoscere partecipando a eventi e contest e col passaparola "ora, abbiamo attivato il sito, l’e-commerce e aperto lo store anche se preferiamo definirlo un Hub creativo". Qualche esempio? "Il tema del riciclo e del recupero ci è molto caro per cui abbiamo realizzato un workshop sulle tinture naturali per recuperare e rinnovare capi logori. Un’idea che è piaciuta molto a RisorgiMarche tanto che ci hanno invitato a proporla a un loro evento". Perché un Hub in pieno centro? "Non potevamo che aprirlo qui. Nostro padre (il compianto Nazzareno, ndr) ci ricordava che siamo cittadini del mondo, ma non dobbiamo dimenticare da dove veniamo".

Marisa Colibazzi