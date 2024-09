Dadi e carte dal tavolo alle scuole: "Così ci divertiamo e impariamo"

Vedi dei ragazzi seduti intorno a un tavolo, che maneggiano fogli, dadi e raccontano, improvvisando, storie che nascono da altre storie, e trascorrono del sano tempo libero divertendosi con i giochi di ruolo. Di situazioni così, ultimamente, se ne vedono spesso durante i festival, nelle sagre, o anche in iniziative dedicate a un hobby che sta prendendo sempre più piede e, ogni volta, si aggiungono altri posti al tavolo da gioco e il numero dei partecipanti cresce. Ne sanno parecchio di giochi di ruolo i ragazzi dell’associazione ‘Colpo Critico’, fondata nel 2018 tra Fermo e Porto San Giorgio, che sta diffondendo il gioco di ruolo nel fermano e, in generale nella regione, riscuotendo notevole successo e consensi in termini di coinvolgimento e curiosità. "Abbiamo un seguito piuttosto ampio di utenti, che vanno dai bambini, ai ragazzi dai 20 ai 30 anni, anche se – precisa Luca Raccichini, membro di Colpo Critico – limiti di età non ce ne sono perché è capitato che genitori che accompagnano i figli curiosi di vedere di che si tratta, poi restano a giocare".

Il bello del gioco di ruolo, tuttavia, è che oltre al divertimento, c’è di più perché emergono contenuti importanti dal punto di vista sociale, formativo: "Non è un hobby solo al maschile anzi, abbiamo diverse ragazze – spiega Raccichini – che il più delle volte fanno i Master, ovvero i narratori della storia, e spesso ne approfittiamo per lanciare dei messaggi importanti. Lo abbiamo già fatto, ad esempio, al Centro Giovanile Casette, contro la violenza di genere, coinvolgendo On the Road". Anche per questo sta avvenendo che i giochi di ruolo entrano nelle scuole: "Sono molto richiesti perché, attraverso un momento puramente ludico, vengono trasmessi concetti e pensieri di tipo sociale, educativo" prosegue Raccicchini. E i ragazzi di Colpo Critico hanno intenzione di insistere sulla finalità etica del loro hobby. A volte succede anche che, da gioco nasce gioco: "E’ accaduto durante il Festival Explicit, nella Basilica di Santa Croce (a Casette d’Ete) con cui collaboriamo: nell’ultima edizione abbiamo creato un gioco di ruolo tematico ‘Mutant Mayhem’, che è piaciuto molto e che adesso stiamo facendo conoscere in giro per le Marche".

m.c.