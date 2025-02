Dado sul palco con ‘Non vedo, non sento, straparlo’

Grande successo di pubblico, al teatro comunale di Altidona che ha ospitato l’artista comico di fama nazionale Dado, con lo spettacolo dal titolo ‘Non vedo, non sento, straparlo’. L’evento ha rappresentato l’apertura della rassegna teatrale 2025, forte di quattro appuntamenti con interpreti di spessore nazionale, ed è diretta artisticamente da Danila Stàlteri (produzione di StArt Lab). Dado, accolto dal sindaco Giuliana Porrà e dalla stessa Stàlteri, ha decisamente conquistato il pubblico. A colpi di ironia, ha raccontato una realtà quotidiana incoerente, bizzarra ed esasperata, accompagnato da un testo denso di novità sorprendenti e divertenti.

La rassegna proseguirà con lo spettacolo di domenica 23 febbraio che vede protagonista Michele La Ginestra in ‘Mi hanno rimasto solo’ uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare risate e spensieratezza. Elisa Carucci, Mauro Ascenzi, Adriano Exacoustos e Fabrizio Pagliaretta, saranno i protagonisti dello spettacolo ‘La Locandiera’ in programma il 9 marzo. La stagione teatrale si concluderà domenica 23 marzo con lo spettacolo dal titolo ‘Sotto er cielo di Roma’ con Danila Stàlteri, Matteo Canesin e la partecipazione straordinaria di Leonardo Bocci. Altri tre appuntamenti da non perdere al teatro comunale, dove la presenza di Dado ha aperto la via al successo della rassegna.