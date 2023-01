Dagli acquisti ai reati a sfondo sessuale Truffe online per 50mila euro. Sette denunce

Sette malviventi denunciati e un serie di truffe online smascherate per un importo complessivo di circa 50mila euro. E’ questo il bilancio dell’attività svolta da carabinieri della Compagnia di Fermo per contrastare il crescente fenomeno. A Monte Urano, i militari dell’Arma hanno denunciato per truffa in concorso una 60enne e una 58enne della provincia di Monza. Mediante l’analisi dei tabulati telefonici e di documentazione bancaria i carabinieri hanno scoperto che le due donne avevano simulato la vendita di una consolle musicale su un noto sito di vendite online ed erano riuscite ad indurre in errore un monturanese, facendosi accreditare un acconto di 500 euro. Analoga truffa a Porto San Giorgio dove i carabinieri hanno denunciato per truffa un 42enne della provincia di Napoli. L’uomo, mediante vari raggiri, aveva inviato ad un sangiorgese falsi sms, aventi come mittente la Bper banca, con cui comunicava la presenza di operazioni fraudolente. Poi, dopo aver contattato telefonicamente la vittima, qualificandosi come operatore dell’istituto di credito, è riuscito a farsi dare il numero delle carte di credito con relativo codice di sicurezza, dalle quali ha sottratto 3.200,00 euro. Altra truffa a Monte San Pietrangeli dove un residente ha ricevuto sulla casella di posta elettronica, una mail di pishing con cui veniva accusato di reati a sfondo sessuale e altri reati da parte di sedicenti carabinieri.

Sono seguite altre mail contenenti la richiesta di versare la somma di 5.000 euro per sanare la propria posizione, nonché quella di 13.000 euro a titolo di cauzione. L’ingenua vittima, nel timore di guai giudiziari, ha effettuato tre bonifici bancari per un importo complessivo di 18.000 euro. Il consiglio dei vertici dell’Arma, qualora si ricevano simili email e di cestinarle e segnalarle alle forze dell’ordine. Altra truffa a Montottone dove i carabinieri hanno denunciato un bengalese di 43 anni, residente a Roma che, con il pretesto di vendere online una bicicletta ad un uomo di Porto San Giorgio, si era fatto accreditare 750 euro per poi rendersi irreperibile. I Carabinieri di Montegranaro hanno invece denunciato per truffa un napoletano di 19 anni che aveva simulato la vendita di sacchi di carburante solido per stufe, pubblicizzato a prezzo conveniente su noto sito online. Il giovane aveva quindi indotto la vittima ad eseguire un bonifico di 100 euro, senza inviare la merce. A Servigliano i militari dell’Arma hanno denunciato un 45enne di Prato accertando che, con il pretesto di vendere online una Peugeot 3008 ad un 55enne di Servigliano, si era fatto accreditare la somma di 25.000,00 euro per poi rendersi irreperibile.

Fabio Castori