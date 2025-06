Dagli Africa Unite al jazz. Un’estate piena di eventi

È l’ippocampo il simbolo di una stagione diffusa sul territorio, con 383 eventi, spalmati su 102 giornate, per oltre 50 location di Fermo: "Abbiamo previsto 40 manifestazioni in più rispetto allo scorso anno – spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei – tra conferme e novità. Nuovo il festival che si sta tenendo a piazzale Azzolino e che vede un contest tra artisti emergenti, questa sera. E poi, le conferme, la Cavalcata, il mercatino del giovedì, il jazz sempre a Piazzale Azzolino, Villa invita che è già record di presenze, col tutto esaurito di ieri sera per il Doppiatore Marchigiano. E poi, la notte fluo, il Carnevale estivo, la buskeria, con una notte in più spostata sul mare, perfino una notte Daiquiri in piazza del popolo, coi commercianti che allestiranno una festa tropicale. La promozione spetta all’assessore Annalisa Cerretani, si punta al solito alla zona di Perugia ma anche a Pescara, dove gira un pullman con il brand dell’estate fermana. Così come si sta lavorando per arrivare anche in Lombardina, per esempio sui tram e la metro di Milano: "Si lavora in squadra, spiega Cerretani, insieme riusciamo ad attrarre produzioni televisive e cinematografiche, insieme abbiamo saputo rispondere alle esigenze di fiction e di film ma anche di trasmissioni televisive, progetti che ci danno una grande visibilità". Forte anche il traino dello sport, l’assessore Alberto Scarfini parla di manifestazioni internazionali, la prima in ordine di tempo è legata al basket, col torneo internazionale dei più giovani, in programma già a luglio: "Sarà anche l’anno del primo Gran Premio di Capodarco senza Gaetano Gazzoli, si correrà nel suo nome e nel suo ricordo, con la riconoscenza di quello che ci ha dato. E poi l’atletica, il 18 luglio si corre in velocità sempre in piazza, per arrivare a settembre alla festa dello sport che quest’anno vorremmo celebrare a Lido Tre Archi". Sempre a Tre Archi si conferma l’Arco festival, con ospiti del calibro degli Africa Unite e Andrea Paris. Il vice sindaco Mauro Torresi: "Questa è l’ultima estate dell’amministrazione Calcinaro, qualcuno è sceso dalla barca ma noi si naviga lo stesso e col vento al massimo". Confermato il summer bus dai campeggi, il mercoledì è il family day, con i laboratori per bambini al Girfalco e il teatro ragazzi in piazza. Angelica Malvatani