Dai banchi di scuola si va al lavoro

Salgono a quattro i percorsi in duale, ovvero di apprendistato di primo livello, nell’indirizzo alberghiero, attivati dal polo scolastico ‘Urbani’ grazie alla collaborazione con Anpal Servizi. I primi tre contratti erano stati sottoscritti a dicembre, con studenti che, grazie alla disponibilità di altrettante attività di ristorazione e bar della città, hanno intrapreso un percorso di alternanza scuola lavoro molto impegnativo, affrontandolo con entusiasmo, determinazione e senso di responsabilità, consapevoli di dover portare avanti, in contemporanea, l’attività scolastica e quella lavorativa. Adesso, l’‘Urbani’ è pronto ad attivare una quarta esperienza di questo tipo, creando una ulteriore opportunità occupazione post diploma. "La certosina ricerca di soluzioni didattiche da parte dei docenti tutor che si occupano di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto, ex alternanza scuola lavoro) e Apprendistato, ha contribuito all’avvio di un nuovo percorso in apprendistato di primo livello" informa la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, sottolineando il continuo lavoro portato avanti per avvicinare gli allievi al mondo del lavoro. "La conoscenza tra allievo e azienda, dovuta sia al Pcto, sia a un precedente rapporto di lavoro intermittente – aggiunge la dirigente - ha favorito la stipula e il conseguente avvio di questo nuovo percorso. Ma non va sottovalutato il merito degli insegnanti che hanno seguito e seguono l’allievo nella scelta di aderire al percorso di studi in Apprendistato di primo livello". Stavolta, a dare la disponibilità ad accogliere uno studente è il ristorante ‘Signore te ne ringrazi’: "Oltre a sperimentare prelibatezze culinarie, innovando e trasformando le tradizionali ricette della cucina marchigiana – prosegue la D’Ignazi - ha voluto ‘sperimentare’ un contratto di lavoro che permetta la crescita professionale e culturale dell’allievo apprendista. Encomiabile l’impegno del gruppo di docenti tutor dell’Urbani, ma va sottolineata anche la lungimiranza del ristorante che si è reso disponibile a scommettere e investire su un percorso impegnativo che gli permetterà di concorrere insieme alla scuola, al rilascio di un titolo di studio". Infine, "ammirevole l’allievo per la grande determinazione nel voler anticipare i tempi del proprio ingresso nel mercato del lavoro e, come sempre, è stato fondamentale il supporto tecnico e culturale dell’Anpal Servizi".

Marisa Colibazzi