Dai fumetti al giornalismo. Riparte l’anno al Don Ricci

Il Centro educativo Opera Don Ricci è un luogo dove si cresce in maniera sana, dove si respira cura e amicizia, parole gentili e sogni ad occhi aperti. È un luogo nel quale i bambini e i ragazzi, dai 6 ai 14 anni, passano il pomeriggio, per studiare ma anche per condividere laboratori e momenti di crescita. Si riapre col nuovo anno scolastico, le educatrici del centro sono pronte: "Abbiamo pensato di creare per i ragazzi esperienze uniche per affrontare l’inverno imparando tante cose nuove, ma in maniera speciale, come piace a noi, divertendoci e facendo affidamento alla professionalità di esperti che sono anche amici e amano il Don Ricci. Un approccio allo studio a misura di ogni bambino e tante attività ludiche e ricreative per crescere insieme divertendoci. Ci aiutano tanti professionisti ma anche realtà di volontariato che, come noi, credono davvero che un mondo migliore si può costruire anche se siamo tutti diversi".

Mercoledì 24 settembre alle 18 la struttura si apre per una giornata informativa alle famiglie, saranno presenti anche i consulenti che proporranno i laboratori, alcuni al via già da ottobre. C’è il percorso per la scrittura creativa, gestito da Carlo Pagliacci, dal 15 ottobre, mentre il 13 ottobre parte già il laboratorio di didattica teatrale, tenuto dalla pedagogista teatrale Maria Letizia Lemme, bravissima ad utilizzare la magia del teatro come strumento educativo. Il 17 ottobre via al laboratorio di fumetto, con Axel Cotica, per creare storie, personaggi, immagini piene di colore. Tra gennaio e febbraio partiranno poi i laboratori di giornalismo, con la giornalista Angelica Malvatani, e di cinema, tenuto da Mario Pilotti, regista e media educator.

Per il dopo scuola gli orari sono dalle 12,30, con possibilità di trasporto da scuola e di pranzo, fino alle 19, i laboratori si terranno dalle 17,30 alle 18,30, per informazioni 0734 226598.