Dai libri di testo alla tassa rifiuti, ecco gli aiuti alle famiglie fragili

A Porto Sant’Elpidio c’è tempo fino al 3 novembre per presentare la domanda di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti di medie e superiori. Sono destinatari i residenti, o cittadini con un titolo di soggiorno, iscritti a scuole medie o superiori, con attestazione Isee minorenni da 0 a 13.500 euro. Per le scuole secondarie di primo grado e per i primi due anni delle secondarie di secondo grado sarà assegnata la somma richiesta in base alle attestazioni di spesa prodotte dal richiedente; per le scuole superiori dal terzo anno in poi sarà assegnato un importo di 120 euro, riducibile fino a 80 euro in funzione delle risorse disponibili. Le domande vanno presentate esclusivamente online, compilando l’apposito modulo nel sito web del Comune, alla voce Richiesta contributo per acquisto libri di testo.

Sono aperte inoltre, con scadenza al 30 dicembre, le domande al bando studenti universitari, che prevede una riduzione Tari di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare del contribuente, residente a Porto Sant’Elpidio, ma domiciliato altrove per motivi di studio universitario. La richiesta può essere compilata online, oppure utilizzando il modello cartaceo, che si può scaricare dal sito web del Comune o ritirare all’ufficio tributi del Comune.

"Si confermano le misure di supporto alle famiglie per sostenere il diritto allo studio – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – Da un lato le fasce con reddito più basso della nostra comunità potranno accedere a risorse per azzerare o ridurre le spese per i libri di testo, dall’altro si rinnova un provvedimento di equità sulla tassa rifiuti, a vantaggio di famiglie che sostengono costi significativi per i figli domiciliati nelle città universitarie".

Nadir Tomassetti