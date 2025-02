Dai musei alla sanità: patto tra otto Comuni

E’ stato approvato giovedì sera all’unanimità dal Consiglio comunale di Servigliano, dopo aver raccolto le adesione degli altri sette comuni aderenti, il protocollo del progetto ‘Sinapsi’. Un programma finanziato con fondi ministeriali per circa 3.500.000 euro a cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro di cofinanziamento da parte di partner privati. I comuni aderenti al progetto sono complessivamente 8: Servigliano (capofila) a cui si aggiungono Belmonte Piceno, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montefalcone Appennino, Montappone, Massa Fermane e Monte Vidon Corrado.

"Questo progetto è nato per creare una nuova architettura delle diverse realtà territorio – spiega Marco Rotoni, sindaco di Servigliano – e sarà fondamentale per tessere un nuova rete per l’economia sociale e produttiva dei comuni coinvolti che possiedono già una visione d’insieme. Ovviamente questo implica una grande responsabilità da parte delle Amministrazioni per gestire le risorse, e alta professionalità da parte di tutti i soggetti interessati al fine di rendere concreti e funzionali i vari progetti. Tutti i comuni sono importanti e funzionali l’uno all’atro, l’intento è quello di costruire una rete interconnessa che punta a creare una visione comune, nuove formule di economia sociale e produttiva da lasciare alle future generazioni".

Il progetto è indirizzato su vari canali e ogni comune ha sviluppato un proprio programma: investire le proprie risorse potenziando realtà esistenti, oppure per colmare carenze pregresse negli anni. Due gli accorgimenti che sono stati tenuti in considerazione nella programmazione: cercare di evitare doppioni facendo riferimento a strutture che possono svolgere funzioni polifunzionali; mentre servizi sociali, animazione e promozione del territorio sono state sviluppate in maniera organica creando un’area allargata questo per garantire un potenziamento di tutta la zona anche con finalità turistiche.

Tanto per fare alcuni esempi: ristrutturazione di elementi architettonici del contesto urbano come migliorie urbanistiche, arredi, allestimenti in forma stabile di mostre o musei; implementazione dei servizi digitali; animazione territoriale; potenziamento di servizi socio sanitari sul territorio e altro ancora. Tutti insieme queste nuove operosità serviranno a dare un nuovo slancio al territorio, migliorare le condizioni di vivibilità dei cittadini residenti, ma allo stesso tempo sviluppare promozione.

Alessio Carassai