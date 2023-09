Dai pesci alle barche: ecco i murales

Un percorso didattico per bambini delle scuole per far conoscere loro il mare, le tante attività che vi si svolgono, le tradizioni, le specie di pesce, i tipi di barche e le forme di pesca. E’ il progetto che ha deciso di realizzare Basilio Ciaffardoni, noto come Cozzaro nero, operatore della piccola pesca artigianale del cui consorzio, Co.Ge.Pa, è vicepresidente. Ci tiene in particolare a spiegare che la piccola pesca, di cui è fautore e promotore, è quella che più di altre rispetta il mare e le sue risorse, non produce sprechi e utilizza per la pesca attrezzi artigianali con basso impatto sull’ambiente e la fauna marina. Confessa Ciaffardoni di nutrire un grande amore per il mare, maturato in tanti anni di esperienza vissuti in simbiosi con lui. Tra le motivazioni a supporto della costruzione del percorso cita la promozione di uno stile di vita che fa del rispetto dell’ambiente un principio irrinunciabile, il desiderio di tramandare usi e costumi di gente che lavora sul mare e che dallo stesso trae il proprio sostentamento.

Usi e costumi che purtroppo si stanno perdendo con il trascorrere degli anni, se la loro memoria non viene vivificata. Sulla base di tutto quanto sopra premesso, il Cozzaro Nero ha deciso di predisporre il percorso didattico per bambini facendo riprodurre ad un artista tutti i tipi di pesce che vivono nel mare Adriatico con accanto i rispettivi nomi, in italiano e in dialetto, sulle pareti esterne dei suoi chioschi di operatore della piccola pesca artigianale siti nel villaggio della piccola pesca sul lungomare sud di Porto San Giorgio. Oltre ai pesci ha fatto riprodurre figure mitologiche ed alcune scene di pesca e la vicenda di una barca antica affondata e da lui recuperata. I disegni dell’artista non sono stati ancora completati. Ciaffardoni farà in modo che per il prossimo mese tutto sarà completato e le scolaresche, previo permesso della direzione didattica della scuola accompagnate dagli insegnanti potranno essere condotte in visita a quanto rappresentato nei suoi chioschi e con lui che farà da Cicerone. Verranno mostrati anche spiegandone l’utilizzo gli attrezzi per la pesca.

Silvio Sebastiani