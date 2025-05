Dai più piccoli agli anziani. Centri estivi ancora gratis tra scuola, ludoteca e mare

Sostenere le famiglie e le giovani generazioni vuol dire costruire possibilità e riempire di qualità il tempo. È l’idea dell’assessore Mirco Giampieri che guida i servizi sociali, dal 1 aprile c’è al suo fianco Alessandro Ranieri, che è anche coordinatore d’ambito e che sarà il dirigente del settore in sostituzione di Gianni Della Casa, in pensione da qualche mese, dopo dieci anni in comune a Fermo. Il piano estate ha tre direttive, per accompagnare i minori e gli anziani nei mesi caldi, "la ritengo una iniziativa fondamentale per il benessere delle famiglie, spiega Giampieri, abbiamo confermato i centri estivi completamente gratuiti per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. È un investimento sociale di primaria importanza, un impegno concreto e un onere significativo che vuole essere un sostegno tangibile. Non un parcheggio ma preziosa occasione per creatività e apprendimento attraverso attività ludiche e laboratori, per costruire integrazione tra coetanei nel rispetto reciproco. Offrire un ambiente sicuro e protetto per far conciliare il tempo di lavoro dei genitori con la cura dei figli è per noi una priorità". L’investimento si aggira sui 45 mila euro e prevede anche la presenza di un educatore per ogni ragazzo con necessità speciali che dovesse iscriversi: "È una visione politica chiara, vuol dire investire sui giovani e promuovere una coesione sociale che realizza una Fermo più giusta e solidale". I centri estivi sono aperti ai bambini dai 3 anni ai 6 anni, dal 1 luglio al 1 agosto secondo turni settimanali, la possibilità è di coinvolgere circa 240 piccoli. Le attività si terranno alle scuole d’infanzia Villa Vitali e Lido San Michele e alla palestra della scuola dell’infanzia di Molini Girola. Sono 225 i posti per i centri estivi gratuiti dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni, dal 23 giugno al 1 agosto, nelle ludoteche e centri sociali di Santa Petronilla, San Tommaso, Lido Tre Archi e Campiglione. Poi ci sono le colonie marine per ragazzi da 6 a 14 anni, primo turno il 16 giugno, e poi tre turni fino al 26 luglio, divisi per quartieri, con la possibilità di coinvolgere 750 ragazzi complessivamente, in attività in spiaggia, al centro sociale di Lido San Michele in caso di maltempo. L’ultimo passaggio riguarda le persone da 65 anni in su che saranno accompagnare alle terme di San Giacomo di Sarnano dal 9 giugno al 30 luglio.

Ranieri spiega: "La volontà è quella di unire la rete sociale e i servizi sociali in un’unica gestione, per omogeneizzare la rete dei servizi. Quello che vogliamo è presentare programmazioni complessive, una mappa di interventi territoriali che hanno ricadute significative sui cittadini". Raffaela Iale e Samuela Baiocco hanno curato l’organizzazione del piano estivo. Sono loro a spiegare le modalità di iscrizione, a partire dal 12 maggio: "Manderemo locandine e informazioni in tutte le scuole, sono aperti i nostri uffici e le ludoteche coinvolte. Ci sarà un numero dedicato per centri estivi e uno per le colonie marine, chi prima si iscrive prima trova posto. Sarà un’estate ricca di opportunità, ovviamente riserbata ai bambini e ai ragazzi che sono residenti nel comune di Fermo".

Angelica Malvatani