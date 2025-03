Dai ristori ai criteri di valutazione. Vertice con Salvini sulla Bolkestein

"La questione delle concessioni balneari resta un nodo cruciale per il settore turistico costiero e in particolare per Porto San Giorgio la cui economia si basa essenzialmente sul balneare". Ne pariamo con il vice presidente regionale e presidente locale di Confcommercio, Romano Montagnoli all’indomani della sua partecipazione a Roma agli stati generali del turismo balneare e in vista dell’incontro con il ministro Matteo Salvini lunedì, quando interverrà personalmente insieme al presidente nazionale del sindacato dei balneari di Confcommercio.

Montagnoli non nasconde la preoccupazione degli operatori in vista dei bandi per l’assegnazione delle concessioni: "L’obiettivo primario – spiega - è la definizione di un decreto sui ristori e la revisione dei criteri di valutazione delle aziende, che hanno subito significative penalizzazioni". Il balneare rende poi noto che Il quadro normativo prevede scadenze precise: entro giugno 2027 i Comuni sono tenuti a pubblicare i bandi, che dovranno essere chiusi entro settembre dello stesso anno. In questa prospettiva, il governo è chiamato a varare i decreti attuativi entro la fine di marzo.

La sensazione tra gli operatori è che il recente decreto varato dal governo Meloni abbia aggravato la situazione rispetto al precedente decreto Draghi. Proprio per discutere queste criticità e cercare soluzioni, si terrà l’incontro con il Ministro Salvini. In queste assemblee – osserva Montagnoli - è stata sottolineata l’importanza di un approccio inclusivo, che tenga conto di tutti gli attori interessati. L’obiettivo condiviso è trovare un meccanismo che possa soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholder".