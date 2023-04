Dai sindaci ultimatum alla Regione

Non ci sarà appoggio da parte dei sindaci al piano sanitario regionale se il fermano non avrà le stesse attenzioni degli altri territori. Lo hanno detto i primi cittadini della provincia di Fermo, con il presidente della conferenza dei sindaci, Paolo Calcinaro, che parla di un momento importante: "Ci siamo riuniti, quasi tutti i sindaci della nostra provincia. Insieme ai sindacati ed all’ordine dei medici: insieme, senza differenze di colore o bandiera, abbiamo concordato una forte richiesta di cambio di passo da parte della regione per la sanità del territorio fermano. Siamo tutti consapevoli che la sottostima di budget e personale viene da lontano, da anni di sottovalutazione del governo regionale ma oggi chiediamo segni di inversione di tendenza. Per non essere più ultimi su una serie di parametri dentro questa regione. Senza un extra di risorse per maggiori assunzioni, posti letto, convenzionamento, medici di base, non daremo parere favorevole alla riforma sanitaria regionale: poco cambierà ma lo dobbiamo per il rispetto di territorio e cittadini. Il mio grazie va a tutti gli amici sindaci". Presente all’incontro anche la Cgil Fp che condivide la preoccupazione di tutti i sindaci: "Non vi è un Direttore con cui confrontarsi e a cui presentare istanze, sottolinea il segretario Michele Egidi, non vi è sicurezza di quali e quante prestazioni potranno continuare ad essere erogate, non sappiamo che fine faranno i tempi determinati in scadenza, quale sarà la forza lavoro che gestirà la stagione estiva che si preannuncia nuovamente densa di difficoltà, per le lavoratrici e i lavoratori che - come accade ormai da anni - dovranno rinunciare alle proprie ferie (fondamentali per assicurare il necessario riposo psico-fisico agli operatori sanitari), e per i cittadini, che vedranno nuovamente la temporanea chiusura delle residenze protette per mancanza di personale". Crescono i malumori dell’utenza, che di fronte alla scelta tra rivolgersi al privato o rinunciare alle cure, ormai troppo spesso riversa la propria rabbia su operatrici e operatori che quotidianamente ci mettono la faccia, a differenza di chi avrebbe il dovere istituzionale di garantire risposte adeguate e immediate alle problematiche avanzate.