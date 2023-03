Dal bar al supermercato, raffica di colpi Quattro uomini e una donna denunciati

I carabinieri di Fermo hanno identificato e denunciato per tentato furto in concorso tre giovani cerignolani, poco più che 20enni ma già noti per precedenti specifici. I tre sono stati riconosciuti come autori del tentato furto di una Volkswagen Tiguan di un fermano che li aveva sorpresi e messi in fuga. I tre, fuggiti a bordo di una Renault Clio sono stati intercettati e fermati e una volta sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di una centralina per veicoli Volkswagen decodificata. L’auto con cui erano fuggiti inoltre è risultato con numero telaio alterato e pertanto sono stati denunciati per tentato furto aggravato e per ricettazione.

I militari del Radiomobile hanno invece identificato e denunciato per furto aggravato un 45enne maceratese, riconosciuto quale autore di un furto ai danni del bar ’Delirium’ di Porto Sant’Elpidio. L’uomo è stato riconosciuto dai militari, che poco prima avevano visionato i filmati della videosorveglianza, mentre si aggirava nella cittadina costiera poco dopo aver compiuto il furto. Danni materiali per i proprietari a causa di una vetrata rotta e circa 50euro in contanti asportati dalla cassa. I carabinieri di Monte Urano hanno denunciato per furto aggravato una donna sarda, che presso l’Eurospin del posto aveva trafugato alcuni prodotti alimentari dai banchi frigo, per un valore di circa 200 euro, occultandoli nel proprio zaino, allontanandosi poi senza pagare. A Porto San Giorgio intanto i militari dell’Arma hanno sorpreso in flagranza di reato un pregiudicato fermano che su quel lungomare Gramsci, all’altezza dello chalet ’Settepuntonove’, stava forzando lo sportello di una Fiat Panda di un residente.

Il pregiudicato non ha avuto scampo ed è stato subito bloccato e perquisito, aveva con sé una forbice, una punta da trapano ed un grosso giravite, utilizzato per forzare le portiere dei veicoli. Tratto in arresto l’uomo ha subito il processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta a suo carico la misura cautelare della detenzione domiciliare.

