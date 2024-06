Dal blu al giallo, estate di colori e feste

‘La città del mare e dei colori’ 2024 è all’insegna dei colori blu (vista la riconquista della Bandiera Blu) e giallo (come la Bandiera assegnata dalla Fiab come città amica della bici) ed è pronta a rendere Porto Sant’Elpidio meta turistica di grande appeal, grazie alla preziosa collaborazione di associazioni, Pro Loco, quartieri, società sportive, commercianti, parrocchie, Cna e Confartigianato. Il cartellone degli eventi estivi spazia da grandi appuntamenti, a concerti e ospiti prestigiosi, a iniziative sportive, enogastronomia e proposte per tutte le età. A partire dai ragazzi, con la 35a edizione de ‘I Teatri del Mondo’ (13-20 luglio) la cui immagine quest’anno, è opera di Zerocalcare. Confermato il Palio del mare alla Faleriense, e appuntamenti tradizionali come la Sagra de lu scottaditu e le feste dei quartieri: Fonte di Mare (21-23 giugno); festeggia la 70° edizione la Faleriense (10-15 luglio); Cretarola con la Sagra de li moccolotti de lo vatte (17-21 luglio); Corva col Palio dell’Addolorata e il Premio Rosettani (22-26 luglio). Per la prima volta, arriva in città l’Urban Camp Italy, stage di danza (14-21 luglio) con workshop e laboratori formativi diretti da grandi nomi della danza e provenienti da ‘Amici’.

Confermata la Notte + rosa della riviera marchigiana: apre la settimana scoppiettante il concerto di Alfa (18 agosto, a pagamento), si prosegue con appuntamenti imperdibili e ospiti internazionali fino al 24 agosto, con la Notte + rosa e il concerto (gratuito) di Clara. Tra le iniziative sportive, il Mundial beach soccer (30 luglio -3 agosto) con la parentesi del Beach dance festival (27 luglio); i Campionati di Triathlon (13-15 settembre) e il Marche bike trail (3-7 ottobre). Gli appuntamenti col gusto: la rassegna sull’amatriciana (15-17 agosto) e Anghiò Festival del pesce azzurro (13-15 settembre). "Il colore del 2024 è quello della riconquistata bandiera blu – spiega l’assessore al turismo Elisa Torresi - e la Regione ha scelto Porto Sant’Elpidio per la consegna ufficiale delle Bandiere Blu (27 luglio). Anche la Fiab ci ha scelti per ospitare (5 luglio) la consegna della Bandiera Gialla, sulla mobilità dolce". "Celebreremo a dovere la riconquista della Bandiera Blu – aggiunge l’assessore Maria Laura Bracalente – con l’importante supporto delle attività commerciali". E’ grande l’attesa per la riapertura di Villa Baruchello. Tornano gli immancabili mercatini, in veste rinnovata.

Marisa Colibazzi