Dal blu al lilla. Sventolano le bandiere

Anche quest’anno, il ventaglio di colori delle bandiere che sventoleranno sulla città è stato completato con la riconferma della Bandiera Blu. "La Bandiere Blu, quella Gialla per la mobilità sostenibile, la Lilla per il turismo attento alla disabilità, la Verde per le eco-schools sono vessilli di una città che cresce e guarda lontano" commentano il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente.

"Qualità della vita e dell’offerta turistica, un livello elevato dei servizi devono essere un tratto distintivo per la nostra città e per la costa del Fermano che sta portando avanti un ambizioso lavoro di costruzione di un’identità forte e riconoscibile – dice Ciarpella – E’ importante che tutta la nostra riviera si possa fregiare di questo riconoscimento".

Una bandiera motivo di orgoglio e "meritata dalla città, dai suoi abitanti, perché il contributo a una città pulita e vivibile viene da ognuno, dagli operatori turistici e commerciali che concorrono a garantire una località accogliente e curata". "Abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione ai vari servizi – continua la Bracalente –alla qualità delle acque, alla differenziazione dei rifiuti, alla depurazione, alla mobilità dolce, alla fruibilità della città. La soddisfazione va di pari passo col senso di responsabilità per mantenere livelli elevati".