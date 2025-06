Dal cinema al teatro, ecco l’estate organizzata dal Comune

Monturano, o meglio Mundurà come scelto per il cartellone degli eventi, si trasformerà in un villaggio estivo ricco di eventi grazie al coinvolgimento di tantissime associazioni. Un programma sterminato di appuntamenti nel segno dell’identità che abbracciano economia, sport, sociale, intrattenimento con anche momenti di riflessione quello presentato nella mattinata di ieri appunto con "Mundurà Summer Village" e lo slogan "Più estate...più Mundurà".

"E’ una nuova veste che abbiamo voluto – per abbracciare tutte le associazioni, le attività e gli ambiti dallo sport, al sociale all’economia, alla musica e nuovi eventi che ci caratterizzeranno. Prima abbiamo deciso di valorizzare risorse monturanesi. Lavorare con i monturanesi è fondamentale e abbracciamo anche quei quartieri che durante l’anno andiamo non si riesce a coinvolgere".

Ad illustrare un lunghissimo programma l’assessore Francesca Barchetta, affiancata da tutti gli altri assessori e consiglieri comunali, che hanno sottolineato i punti cardine di un calendario già in corso con il Torneo dei quartieri e la sagra dei vincisgrassi. "Oltre ai momenti già conosciuti del programma estiva ci sono tante novità in programma come il Summer Village dal 14 giugno, in cui ogni giorno della settimana avrà una proposta differente. Una lunga lista di programmi tutti da conoscere che ci concluderanno ad inizio settembre".

Tutto pronto per il cartellone estivo dunque pensato per far divertire i monturanesi e non solo. Tra le novità inserite il Mundurà Movie fest con cinema, di regisiti monturanesi, sotto le stelle, le serate danzanti itineranti nei quartieri con Mundurà in ballo e il Festival del Teatro Fuoriscena. Oltre a questo, solo per citarne alcune Commediando di Notte, le gare ciclistiche, la Festa dello Sporto e il Bambù Festival che quest’anno valorizzerà ancor di più l’aspetto ambientale del Parco Fluviale.